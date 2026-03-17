影后劉曉慶北京2000呎豪宅涉僭建 遭勒令強拆拖足半年多

現年75歲的資深影星劉曉慶，其名下位於北京昌平區的「玫瑰園」別墅，近日被爆出存在嚴重違法擴建（俗稱「僭建」）問題，事件引發輿論熱議。據舉報人出示的官方文件顯示，當局早於2025年8月已向劉曉慶發出《限期拆除決定書》，惟至今拆卸工作仍未有實質進展。

擴建逾2000呎 鄰居多次投訴

據爆料人指，涉事的玫瑰園別墅為劉曉慶自2003年起長期居住的住所。該別墅被指擅自進行大規模擴建，地上及地下的違建面積累計超過200平方米（約2150呎），嚴重影響周邊社區，已引發鄰居及業主多次投訴及舉報。

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被指藉故拖延 當局屢次溝通無效

文件顯示，昌平區沙河鎮政府經現場勘查及向規劃自然資源部門查詢後，確認該別墅存在違法建設情況，並於2025年8月29日向涉事業主發出限期拆除令。

然而，舉報人稱，執法人員曾多次上門就拆除事宜進行溝通，但劉曉慶方面屢次以「不在國內」或「在外工作」等理由推搪拖延，至今仍未履行拆除要求。

截至目前，相關的拆卸工作未有任何公開進展，劉曉慶本人及其工作室亦暫未就事件作出任何公開回應。事件的後續處理及拆除流程，將持續受到外界關注。

