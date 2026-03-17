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福田口岸｜膽大女背囊藏10活蜥蜴闖關 關員憑X光機識破

即時中國
更新時間：16:15 2026-03-17 HKT
發佈時間：16:15 2026-03-17 HKT

近日，在福田口岸旅檢大堂，內地海關截獲一宗旅客走私活體動物入境案件。一名女子將10隻活蜥蜴藏於隨身背包中，企圖蒙混過關，最終被關員透過X光機檢查識破，當場人贓並獲。

X光圖像異常 揭背包暗藏玄機

事發當日，涉事女子經福田口岸旅檢通道入境，在進入海關監管區時並未作出任何申報。關員在對其行李進行X光機檢查時，發現其攜帶的一個黑色雙肩背包機檢圖像存在異常，遂立即將其截停作進一步查驗。

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經檢查，關員在該背包內一個白色大膠袋中，發現了10個獨立的白色布袋。每個布袋內均藏有一隻活體爬行動物，經點算合共10隻。

該批活體動物隨後被送往深圳海關動植物檢驗檢疫技術中心進行鑑定，最終證實全部為「侏蜥屬」（Riopa）蜥蜴。

內地海關重申，根據國家農業農村部及海關總署的相關公告，蜥蜴屬於為禁止進境物品。海關提醒市民及旅客，切勿以身試法，違規攜帶或寄遞該類物品入境，否則將被依法追究責任。

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