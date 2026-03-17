伊朗局勢 ‧ 獨家拆局︱學者談中美最新角力：堅決避免伊朗問題 「禍水東引」

中美經貿談判在巴黎結束，在一些問題上達成初步共識，同時伊朗戰火無期，特朗普已表明要求推遲訪華，目前中美關係處於甚麼處境，《星島頭條》採訪了三名內地著名學者作出點評。



南京大學國際關係學院院長朱鋒對《星島頭條》表示，本輪中美經貿談判對雙方管控分歧、穩定經貿合作具有積極作用。當前談判的主要挑戰在於，美方將經貿關係過度安全化，需要理性看待中國發展，停止濫用關稅以及在科技、產業、市場等領域對華施壓。

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特朗普面臨國內政治壓力

他指出，特朗普計劃於本月底訪華，行程不確定性上升，主要原因並非中美關係本身，而是特朗普面臨美伊局勢持續升級、國內政治批評等多重壓力，美國國內對總統此時出訪也存在質疑。

朱鋒表示，美方試圖推動中方參與其主導的中東事務，包括要求中方派遣軍艦等。中方立場明確，主張停火止戰、重啟對話，反對被轉嫁責任，或承擔美方行為引發的全球油價上漲等後果，堅決避免 「禍水東引」。



中國社科院政治學研究所研究員房寧對《星島頭條》表示，中美雙方互有需求。中方希望美方減輕「貿易戰」壓力，放鬆高科技管控。美方希望中國購買更多美國產品尤其是飛機和農產品。美方尤其要求中國放鬆稀土等特殊礦產品管控。這是在巴黎舉行的兩國經貿會談面對的主要問題。

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房寧指出，巴黎會談本來是為特朗普總統訪華做最後準備。但從目前情況看，特朗普訪華有可能推遲。從美方看，伊朗戰事依然緊張，三軍總司令可能無暇外訪。從中方看，在美國發動對伊朗大規模打擊的檔口邀請對方總統訪問未必合適，伊朗畢竟是「上合組織」成員，與中國關係友好。

建立常態化機制處理雙邊貿易與投資

上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯對《星島頭條》指出，巴黎中美經貿談判在前期積極溝通的基礎上達到了預期成果，這對進一步穩定中美經貿關係、擴大雙邊經貿合作具有積極意義。



在他看來，此次談判最大亮點之一，是建立常態化機制處理雙邊貿易與投資問題，同時把推動雙向投資放到與貿易同等重要的位置。他坦言，此前中美經貿磋商大多停留在談判、磋商層面，算不上常態化工作機制。而且貿易問題不能孤立解決，結合投資問題才能妥善處理，例如美方關切的對華出口增長、貿易不平衡等問題，鼓勵中國對美投資就能有效緩解。因此，雙方成立貿易與投資工作機制，是水到渠成的事情。

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談及美方301調查與關稅手段，吳心伯表示，美方雖仍在打關稅牌，但中方早已具備反制意願與能力，關稅問題其實已經越來越不重要。如今更值得關注的是美國對華技術遏制、千餘家中國企業被列入實體清單制裁等問題，這類制裁還牽扯到企業在美投資經營，是亟需推動解決的重點。



此外，他透露，特朗普訪華行程大概率會推遲，主要因美方要優先處理伊朗局勢。美國倉促對伊朗開戰，未料戰爭進程超出預期，戰爭升級與長期化對美國政治經濟形勢，以及特朗普今年的中期選舉非常不利，所以他不得不優先處理這個問題。相信應該不會推遲太久，但具體推遲時長還要看美伊衝突走向，這並非美國所能控制。



《星島》駐京記者 楊浚源