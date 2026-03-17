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機械人打網球｜北京公司研發「網球手」 能全自主對打｜有片

即時中國
更新時間：13:01 2026-03-17 HKT
發佈時間：13:00 2026-03-17 HKT

人工智能發展一日千里，北京一間機械人公司近日宣布，成功研發出全球首個能夠全自主打網球的人形機械人。該機械人不僅能模仿真人運動員的靈活動作，更能以毫秒級的速度判斷來球並作出反應，與人類進行長時間、多回合的對打，實現了從「單球應對」到「駕馭全局」的技術突破。

模仿真人步伐 精準控制落點

據研發團隊「銀河通用」（Galaxy Universal）發布的影片顯示，這款人形機械人能夠在網球場上靈活移動，模仿人類運動員的步伐和揮拍動作。面對時速數十公里的來球，它能作出毫秒級的判斷、調整和反應，並精準地控制回球的落點和節奏，與人類對手進行長距離、持續多回合的對拉。

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研發團隊指出，他們成功開發了一套「人形機械人全身實時智能規控算法」，讓人形機械人具備了在複雜網球對抗中的長程動態能力。這意味著它不再是一個只能被動定點揮拍的機器，而是一個能預判、能移動、具備策略性思維的真正「對手」。

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技術突破引發關注

此項技術突破由央視新聞率先報道後，迅速引起廣泛關注。有網民表示，以往見過機械人走路，甚至進行簡單的任務，但從未想過它們能參與如網球般高速、需要複雜預判和全身協調的運動。

有分析指是次成果標誌著人形機械人技術在感知、決策及控制方面均達到了新的高度，為其未來在更多元化場景中的應用奠定了基礎。

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