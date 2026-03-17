胖東來小方糖戒指｜「1卡鑽戒平替」售¥169 時隔3個月補貨再掀搶購潮

內地連鎖百貨「胖東來」一款早前因被譽為「1卡拉鑽戒平替品」而在網上爆紅的「小方糖」戒指，近日被發現已悄然重新上架，再度引發搶購熱潮。據悉，該戒指售價依然為169元（人民幣，下同），但新增了每人限購五隻的規定，二手市場亦隨即湧現大量代購。

售價不變 僅於少數門市有售

近日，多名河南網民在社交平台發文，指在胖東來商場的珠寶專櫃，再次看到該款「小方糖」戒指的身影。內地傳媒其後向胖東來多間分店核實，客戶服務職員均證實消息，指該款戒指已於數天前補貨，款式、價格及材質與之前完全一致，惟目前僅於少數門市有售。

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該款戒指早前因其酷似鑽戒的精緻外觀，加上僅售169至200元的親民價格，在社交媒體上迅速走紅，被網民戲稱為「1卡拉鑽戒的完美平替」，一度引發搶購潮至全線斷貨。

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二手市場現炒風 代購費10元起

隨著「小方糖」戒指重新上架，內地二手買賣平台再次湧現大批代購商。據悉，大部分代購商會在原價169元的基礎上，加收約10元的「跑腿費」，速遞費用則另行計算。儘管需要加價購買，但其代購帖文下仍有大量網民留言查詢，反映市場需求依然熾熱。

實為「莫桑石」非真正鑽石

據了解，「小方糖」系列飾品並不是胖東來自有品牌商品，而是聯營商品，品牌名實際為「波凡帝」，其自帶的鑒定證書顯示，該戒指材質為「莫桑石」，品名為「925銀合成碳硅石戒指」，並非真正意義上的「鑽戒」。

