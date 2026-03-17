老翁刮花法拉利賠「身家」¥163 車主舉動掀熱話︱有片

撞車後不顧而去例子比比皆事，但《河南青年時報》昨日報道，一名網民分享好友法拉利座駕被撞經歷，竟感動無數網民。

網民表示，好友是一名超跑法拉利車主，早前將車泊在路邊時，一名老伯騎著三輪車時不小心撞到法拉利，車身被刮花。惟老伯未有不顧而去，而是選擇原地等待車主。

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據車主介紹，大爺不知道車值多少錢，掏出了身上僅有的163元（人民幣）賠償，當知道真實車價後，大爺又拿出了4棵橄欖菜。不過車主最終趁老伯駕三輪車離開時，將錢悄悄扔回車廂，自己只收下橄欖菜。



事件即時引起網民熱議，有人更大贊二人的舉措，不過亦有人質疑是否有擺拍成份。網民意見：

肥寧：這波我只先說車主是一個善良的人。

網聚思想：豪車有價，善良無價。

黃衛國Edward：對對，以後誰撞法拉利配個菜頭就行了，車主不樂意就網暴他

憂郁的琪寶寶：正能量