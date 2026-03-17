耿爽轉戰民間外交 履新後首亮相會美商
更新時間：10:30 2026-03-17 HKT
發佈時間：10:30 2026-03-17 HKT
發佈時間：10:30 2026-03-17 HKT
中國常駐聯合國前副代表、特命全權大使耿爽，在轉任中國人民外交學會副會長後，於本周一（3月16日）首度公開亮相，並與中國美國商會會長何邁可（Michael Hart）會面。
介紹「兩會」情況 鼓勵美企留華
據中國人民外交學會官網發布的消息，耿爽在會見何邁可期間，主動介紹了剛在北京閉幕的全國「兩會」（即全國人民代表大會及全國政協會議）的主要情況，並闡述了國家「十五五」規劃（2026年至2030年）的相關內容。
耿爽在會上鼓勵中國美國商會繼續擔當橋樑角色，積極推動美國企業深化在中國市場的發展。
從外交前線退居二線
此前，中國人民外交學會官網於本月更新其領導層名單，正式公布現年53歲的耿爽出任該會副會長。由於此職位被視為退居二線，消息一出即引起外界輿論的廣泛討論。
公開資料顯示，耿爽於1973年4月出生，為北京人，擁有碩士研究生學歷。他曾是中國外交部為外界所熟知的面孔之一，擔任過外交部新聞司副司長兼發言人，以強硬批美言論聞名，被外界視為戰狼級外交官之一。至2020年7月，他獲任命為中國常駐聯合國副代表、特命全權大使，直至近日卸任。
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