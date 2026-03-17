萬州環湖馬拉松︱冠軍終點前遭工作人員拉走 重新衝線舉手擺拍︱有片

內地一場馬拉松賽事發生離譜烏龍事件。周日（15日）於重慶萬州舉行「2026重慶萬州環湖馬拉松」中，男子全馬冠軍盛雪李，在即將衝線的一刻，竟遭現場工作人員強行攔截並推離賽道，引發廣泛關注及爭議。

據多名跑手反映及直播畫面顯示，當時盛雪李即將衝過終點線時，一名工作人員在終點前將其攔停，並將他推向旁邊的半馬賽道。短暫混亂後，工作人員似乎意識到嚴重失誤，隨即引導盛雪李重新衝線。盛雪李被拉回終點線前，還要作狀舉手，讓工作人員拍照。而工作人員突如其來的舉動，令現場觀眾及網民譁然。

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網民估人員以為屬半馬選手

賽後結果顯示，盛雪李最終以2小時23分53秒的成績奪冠，刷新個人最佳紀錄。然而，據記者查詢相關視頻，直播畫面所記錄的冠軍成績，是其被攔停時的時間。若計入他被攔截及重新衝線的延誤，其實際衝線時間為2小時24分18秒。

盛雪李賽後亦在個人社交平台轉發了賽事失誤片段，並配文稱：「今天全馬衝線，差點被裁判給抱走，第一次全馬站台居然發生這樣的烏龍，我也是服了」。不少網民對此感到憤怒，紛紛留言要求追究相關人員責任，並呼籲賽事方公開道歉。

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網民要求大會道歉

有網民分析指，由於當日天氣陰雨，賽道旁的工作人員均撐傘或穿雨衣，加上全馬與半馬賽道相近，可能該名工作人員誤以為盛雪李是搶鏡的半馬選手，才會強行將其推開。

重慶萬州環湖馬拉松是中國田徑協會A類認證賽事，總參賽規模達1.2萬人。萬州區文化旅遊委及區委宣傳部暫未就事件作出公開回應。