內地最大律所創始人傳「爆雷」 上海警方立案調查

內地規模最大的盈科律師事務所，早前深陷創始人梅向榮「爆雷」風波。網傳梅挪用律師費對外融資並違規擔保，涉及融資40億元（人民幣，下同），引發業內震動。盈科律所11日公告稱梅已辭職，事件為其家人開辦公司產生的問題，與律所執業無關。上海市公安局靜安分局經偵支隊昨日透露，警方已對該案立案調查。有上海律師指，收到多宗投資人的相關諮詢，有人投資高達500多萬元。

有人投資500多萬

多位受訪者告訴內地《中國新聞周刊》，梅向榮去年就曾被警方約談過，讓他盡快兌付資金，化解風險。但其至今未處理好。本月，他向警方自首。

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此前，盈科律所相關人士稱，涉事主體為上海贏柯企業管理有限公司，融資協議金額10億元，而非網傳40億元。其中不涉及盈科律所資產抵押，但或「用盈科的聲譽換取信任」。

上海贏柯法定代表人為梅向榮哥哥梅春華，他們二人與妹妹梅亞萍構成了盈科系商業版圖的核心家族成員。

上海蘭迪律師事務所主任劉逸星稱，他已收到多宗事件相關投資人或家屬咨詢，「有的稱，自己妹妹投資了500多萬元，這些錢大約佔其妹妹積蓄的80%；還有的稱，她所接觸的業務員拉了包括她母親在內的很多投資人，這些投資人少的投了幾十萬元，多的則投了幾百萬元。」