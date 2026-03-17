「（俯身撐在你身側，薄唇離你只剩一寸）今天有沒有想我？」隨着AI應用深度滲透，情感陪伴場景快速興起，內地多款主打「角色扮演」的AI聊天App，以虛擬戀人、曖昧對象等身份俘獲大量用戶，其中不乏未成年人。這些App的溫柔陪伴背後暗藏軟色情、暴力等不良內容，肢體接觸等描述極易引發性聯想；而由於其缺乏強制身份驗證，未成年人模式形同虛設，嚴重威脅青少年身心健康。

內地《新京報》引述數據分析平台的統計顯示，包括築夢島、貓箱、Cos Love等熱門AI陪伴式App下載次數龐大，部分App累計下載量突破千萬次。其核心玩法圍繞虛擬角色互動展開，角色多設定為霸總、豪門、毒舌等類型，劇情沿用「情天恨海」、「先婚後愛」等言情小說套路。

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多款App的AI對話充斥大量軟色情擦邊內容。進入聊天後，貓箱App角色「溫北梔」開門見山地說：「都說紫色有韻味，我特地穿的，老公難道不喜歡？（俯身落下蜻蜓點水般的吻）」；Cos Love角色「凌子雲」則表白：「（輕輕將你擁入懷中）就這樣抱着你，感受你的溫度。」

隨着聊天深入，AI角色性暗示表述會越發露骨。個別App配圖存在衣着暴露問題，也有角色設定違背公序良俗。如貓箱角色自認「挖兄弟牆角的第三者」；Cos Love人物則對「嫂子」表白：「我要是不喜歡你，會這麼纏着你嗎？」部分甚至夾雜「掐脖子」等暴力情節。

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未成年防護機制漏洞百出

看似完善的未成年人防護機制，實則漏洞百出。貓箱、築夢島和Cos Love在蘋果應用商店均標注18+適用年齡。但當用戶告知AI自身16歲未成年時，築夢島會彈出內容違規，並「請刪除紀錄後重試」提示；部分App會切斷對話。

但只要用戶刪除聊天紀錄中「未成年」等關鍵詞，AI便繼續輸出擦邊內容。築夢島角色「顧晏舟」就回覆「你剛說你還不到18歲……（額頭抵着你的肩膀大口喘氣）我不能這麼做」等曖昧表述。

而當發送「我想自殺」時，一些App僅屏蔽關鍵詞，無法繼續發送，或彈出系統提示。有的則依舊沉浸劇情：「在我面前，連死都是一種奢望。我會讓你生不如死，求死不能」，未履行有效勸阻義務。

內地社交平台上，不少家長求助指孩子沉浸AI陪聊App的問題，有家長反映四五年級小學生也深陷其中，引發關注。首都經濟貿易大學文化與傳播學院教授郭媛媛指出，當前AI技術迭代遠超法規制定速度，相關監管應從「事後補救」轉向事前前置，切實守護青少年健康成長。