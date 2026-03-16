經濟下行？︱太昊陵廟會網紅攤位 22年創¥98萬天價今只值¥27萬

全國持續時間最長的河南周口淮陽太昊陵廟會，曾單日創出約82.5萬人參拜的紀錄，在2022年，網紅攤位拍賣價最高達98萬元人民幣，但在經濟下行的情況下，今年廟會最貴的攤位只拍出27萬元，縮水近七成。

面積90呎將賣豬腳

極目新聞報道，16日，太昊陵廟會拍賣今年198個攤位，當中最貴一個攤位拍出27萬元。得主張生表示，將會在攤位賣豬蹄。

張先生表示拍得的攤位面積約9平方米（約90呎），該位置22年時曾拍賣出98萬元天價，23年則拍出41萬元的價格。

張先生稱，他是淮陽當地人，線下擁有數十家門店，主營業務就是售賣麻辣豬蹄，預期30天廟會攤位能實現盈利。

太昊陵，是為紀念「三皇之首」太昊伏羲氏而修建的陵廟合一的大型古建築群。太昊陵廟會於每年農曆二月初二至三月初三舉行，有「中國第一廟會」之稱。