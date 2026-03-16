Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廣州長隆︱騎士表演爆驚險意外 女子墮馬遭拖行︱有片

即時中國
更新時間：13:10 2026-03-16 HKT
發佈時間：13:10 2026-03-16 HKT

廣州長隆野生動物世界發生意外，據悉事發於周日（15日），園區內的騎士劇場表演期間，疑似有馬匹受驚，有人員被拖行。網上流出影片顯示，一匹馬在場地中央跳躍、奔走，一名身穿演出服裝的女子疑似從馬背摔下，並被拖行、翻滾。隨後，數名身穿演出服裝的人員上前幫助，才將女子與馬匹分開。

網上流出意外發生的一刻。
網上流出意外發生的一刻。
網上流出意外發生的一刻。
網上流出意外發生的一刻。
網上流出意外發生的一刻。
網上流出意外發生的一刻。



內地紅星新聞周一（16日）報道，廣州長隆野生動物世界職員表示，跌落馬背且被拖拽的是演藝人員。經過現場醫生的檢查，該演藝人員身體狀況良好，沒有大礙。

此外，該工作人員還表示，演出現場圍欄內都是演藝人員，該劇場沒有遊客到裡面的環節。但對於引發此事的具體原因，其表示「不方便詳細闡述」。

據公開信息，該劇場為廣州長隆野生動物世界在今年2月開放。園方在介紹中稱，該劇場呈現馬術表演。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
保時捷︱山東家屬爆窗攞AED救人 車主霸氣一句網民讚器量大
保時捷︱山東家屬爆窗攞AED救人 車主霸氣一句網民讚器量大
即時中國
21小時前
九龍灣私家車失控剷行人路 至少9人受傷
00:30
九龍灣私家車失控剷行人路 9人傷其中1人昏迷
突發
1小時前
韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化
韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化
飲食
23小時前
消委會枕頭︱13款枕頭測試 3款記憶棉枕獲最高總評4.5星 $499國產貨媲美$1428丹麥貨
01:23
消委會枕頭︱13款枕頭測試 3款記憶棉枕獲最高總評4.5星 $499國產貨媲美$1428丹麥貨
社會
4小時前
小學作文唔畀寫「雪糕」？老師圈錯改「冰淇淋」港媽大控訴：香港只有雪糕車 掀網民總動員考證｜Juicy叮
小學作文唔畀寫「雪糕」？老師圈錯改「冰淇淋」港媽大控訴：香港只有雪糕車 掀網民總動員考證｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-15 12:59 HKT
中菜館點心半價搶客！堅持新鮮現做「非預製」網民熱議：要多啲支持幫襯
中菜館點心半價搶客！堅持新鮮現做「非預製」網民熱議：要多啲支持幫襯
飲食
20小時前
跌八達通慘遭盜用 兩日狂嘟9次汽水機 網民憑一交易鎖定賊人消費地點兼身份｜Juicy叮
跌八達通慘遭盜用 兩日狂嘟9次汽水機 網民憑一交易鎖定賊人消費地點兼身份｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
氫能週五月登場 署長：香港要做「示範基地」連通內地與國際 推安全監管、綠氫認證與產業落地
社會資訊
6小時前
伊朗局勢 | 特朗普：或推遲與習近平峰會 警告北約盟國要協助打通霍峽
01:22
伊朗局勢 | 特朗普：或推遲與習近平峰會 警告北約盟國要協助打通霍峽
大國外交
5小時前
50歲港姐艷星北上搵食淪洗碗工？抹枱收廚餘垃圾極勤快  曾陷裸照風波誕子後有抑鬱症
50歲港姐艷星北上搵食淪洗碗工？抹枱收廚餘垃圾極勤快  曾陷裸照風波誕子後有抑鬱症
影視圈
4小時前