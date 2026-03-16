廣州長隆︱騎士表演爆驚險意外 女子墮馬遭拖行︱有片

廣州長隆野生動物世界發生意外，據悉事發於周日（15日），園區內的騎士劇場表演期間，疑似有馬匹受驚，有人員被拖行。網上流出影片顯示，一匹馬在場地中央跳躍、奔走，一名身穿演出服裝的女子疑似從馬背摔下，並被拖行、翻滾。隨後，數名身穿演出服裝的人員上前幫助，才將女子與馬匹分開。

網上流出意外發生的一刻。

網上流出意外發生的一刻。

網上流出意外發生的一刻。





內地紅星新聞周一（16日）報道，廣州長隆野生動物世界職員表示，跌落馬背且被拖拽的是演藝人員。經過現場醫生的檢查，該演藝人員身體狀況良好，沒有大礙。



此外，該工作人員還表示，演出現場圍欄內都是演藝人員，該劇場沒有遊客到裡面的環節。但對於引發此事的具體原因，其表示「不方便詳細闡述」。



據公開信息，該劇場為廣州長隆野生動物世界在今年2月開放。園方在介紹中稱，該劇場呈現馬術表演。