珍惜生命︱湖南醫院研究生墮江亡 涉嫌施壓導師停診 調查組開展工作

湖南長沙中南大學湘雅醫院一名2023級孫姓女研究生，近日被證實墮江身亡，事件引發社會廣泛關注。據報，該名研究生在失聯前曾於網上發布疑似遺言，內容直指其谷姓導師安排的任務，嚴重影響其正常的規培醫生工作。官方最新消息證實，涉事的谷姓導師目前已被院方暫停門診工作。

遺言控訴工作壓力 官方成立聯合調查組

事發於近日，該名孫姓研究生突然失聯，其後網上流傳一則疑似由她發布的帖文。文中寫道：「上完最後一個夜班了，後續病人可能要拜託各位」，並提及因其導師、神經內科副主任谷某某所安排的額外任務，導致其規培工作受到嚴重影響，字裡行間流露出巨大壓力。

至3月16日，湖南省衛生健康委員會發布通報，確認失聯的孫同學已不幸墮江身亡。通報稱，中南大學及湖南省衛健委高度重視事件，已迅速成立聯合調查組，將針對網上流傳的相關情況，依規依紀依法展開深入調查。

涉事導師被暫停門診

事隔一日，內地傳媒發現，在中南大學湘雅醫院的小程序預約掛號系統上，已無法搜尋到谷某某醫生的門診服務。醫院工作人員其後確認，谷某某醫生目前已經停診。不過，當被問及停診是否與孫同學墮江事件有關時，該工作人員則表示不清楚。

此外，湘雅醫院紀委監察辦公室在回應傳媒查詢時表示，針對孫同學的事件及相關網絡傳聞，院方正在處理當中，一切將以官方網站公布的情況為準。

自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk