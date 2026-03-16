Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

3‧15晚會︱¥199桂林六天遊旅行團內幕 3日七個購物點 導遊威脅唔買無住宿

即時中國
更新時間：09:58 2026-03-16 HKT
發佈時間：09:58 2026-03-16 HKT

消費者貪平參加超平價旅遊團，隨時貼錢買難受。近日，內地「極目新聞」記者假扮團員，參加一個從河南濮陽市出發的199元（人民幣）桂林六日遊旅行團，揭發旅行團的種種以軟硬兼施的手法，要求團員購物。昨日（15日），官方即時通報處理詳情，查處涉違規行為。

報道指，當日報團的多為老年人。行程中購物點密集，三天被安排七個購物點，有時天不亮就要出發。行程中，銷售人員不時以誇大功效、威逼利誘遊客消費，甚至還出現了以「不購不安排住宿」，要挾遊客購物；更有導遊變身推銷員，在大巴車上違規兜售商品。

6日旅行團宣傳海報標榜團費僅199元人民幣。
6日旅行團宣傳海報標榜團費僅199元人民幣。

事件即時引起網絡關注，桂林市旅遊發展綜合監管辦公室即組織公安、文旅和市場監管等部門展開聯合調查。

經初步核查，報道中提及的組團社為河南省豫中旅國際旅行社有限公司濮陽分公司，地接社為廣西廣游國際旅行社有限公司，地接導游為孟某某。組團社涉嫌的違法違規行為，將按屬地管轄原則，由河南省旅遊行政主管部門依法查處。

桂林市文旅部門已對涉事地接旅行社、導游進行立案調查；市場監管部門已分別對7家涉事購物店進行調查取證；公安機關已對購物店銷售人員牛某某立案。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化
韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化
飲食
20小時前
小學作文唔畀寫「雪糕」？老師圈錯改「冰淇淋」港媽大控訴：香港只有雪糕車 掀網民總動員考證｜Juicy叮
小學作文唔畀寫「雪糕」？老師圈錯改「冰淇淋」港媽大控訴：香港只有雪糕車 掀網民總動員考證｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
中菜館點心半價搶客！堅持新鮮現做「非預製」網民熱議：要多啲支持幫襯
中菜館點心半價搶客！堅持新鮮現做「非預製」網民熱議：要多啲支持幫襯
飲食
17小時前
保時捷︱山東家屬爆窗攞AED救人 車主霸氣一句網民讚器量大
保時捷︱山東家屬爆窗攞AED救人 車主霸氣一句網民讚器量大
即時中國
17小時前
紙巾抹眼鏡不會刮花？洗潔精恐損鏡片變矇 專家拆解洗眼鏡謬誤+1分鐘正確清洗技巧
紙巾抹眼鏡不會刮花？洗潔精恐損鏡片變矇 專家拆解洗眼鏡謬誤+1分鐘正確清洗技巧
食用安全
2026-03-15 10:00 HKT
在霍爾木茲海峽附近波斯灣航行的油輪。 路透社
伊朗局勢｜特朗普促派艦赴霍爾木茲海峽護航 法國斷言拒絕 日韓英態度審慎
即時國際
17小時前
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
生活百科
2026-03-14 11:15 HKT
氫能週五月登場 署長：香港要做「示範基地」連通內地與國際 推安全監管、綠氫認證與產業落地
社會資訊
3小時前
伊朗局勢 | 特朗普：或推遲與習近平峰會 警告北約盟國要協助打通霍峽
伊朗局勢 | 特朗普：或推遲與習近平峰會 警告北約盟國要協助打通霍峽
大國外交
2小時前
「御用菲傭」屢演TVB劇身世可憐 患癌切除乳房化療後為養孫女即開工 曾遭生母罐頭刀插腳
「御用菲傭」屢演TVB劇身世可憐 患癌切除乳房化療後為養孫女即開工 曾遭生母罐頭刀插腳
影視圈
14小時前