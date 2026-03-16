3‧15晚會︱¥199桂林六天遊旅行團內幕 3日七個購物點 導遊威脅唔買無住宿

消費者貪平參加超平價旅遊團，隨時貼錢買難受。近日，內地「極目新聞」記者假扮團員，參加一個從河南濮陽市出發的199元（人民幣）桂林六日遊旅行團，揭發旅行團的種種以軟硬兼施的手法，要求團員購物。昨日（15日），官方即時通報處理詳情，查處涉違規行為。

報道指，當日報團的多為老年人。行程中購物點密集，三天被安排七個購物點，有時天不亮就要出發。行程中，銷售人員不時以誇大功效、威逼利誘遊客消費，甚至還出現了以「不購不安排住宿」，要挾遊客購物；更有導遊變身推銷員，在大巴車上違規兜售商品。

6日旅行團宣傳海報標榜團費僅199元人民幣。

事件即時引起網絡關注，桂林市旅遊發展綜合監管辦公室即組織公安、文旅和市場監管等部門展開聯合調查。



經初步核查，報道中提及的組團社為河南省豫中旅國際旅行社有限公司濮陽分公司，地接社為廣西廣游國際旅行社有限公司，地接導游為孟某某。組團社涉嫌的違法違規行為，將按屬地管轄原則，由河南省旅遊行政主管部門依法查處。



桂林市文旅部門已對涉事地接旅行社、導游進行立案調查；市場監管部門已分別對7家涉事購物店進行調查取證；公安機關已對購物店銷售人員牛某某立案。