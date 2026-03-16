3‧15晚會︱香港包裝「洗底」變洋貨 國產保健品出廠價不足20元賣899元

香港成保健品造假「洗底」中轉站！具抗氧化功效的「輔酶Q10」、有「長壽維他命」之稱的麥角硫因，多款在內地出售的保健品對外標榜「美國原裝」、「保稅倉發貨」，實為廣東工廠生產，經香港等地完成「跨境遊」再回流內地，搖身一變賣出天價。

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「在我們廠做貨，我們保證幫你辦理所有的手續，可選擇在香港交貨，甚至直接保稅倉交貨。」內地紅星新聞近期暗訪惠州市鑫福來實業發展有限公司，公司負責人坦言為多款「洋保健品」做代加工。

整個「洗底」僅需35到40天：內地工廠生產散裝裸粒後，以原料名義申報出境，專門送至香港合作廠進行包裝。全套「進口文件」可花2至5萬元（人民幣，下同）購買，可定製美國、新西蘭等地，而香港的包裝成本僅約每瓶4元，卻能讓國產貨變成「洋貨」。

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最平2萬買「進口文件」

據報，有產品在內地的出廠價不足20元，終端售價卻最高暴漲近45倍，直達899元。內地律師指出，廠商通過境外註冊空殼公司、購買商標、辦理清關手續，將普通國產貨包裝成進口保健品，屬於欺詐。涉事工廠昨日被媒體舉報，當地監管部門回應將開展核查。