Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

3‧15晚會︱香港包裝「洗底」變洋貨 國產保健品出廠價不足20元賣899元

即時中國
更新時間：09:07 2026-03-16 HKT
發佈時間：09:07 2026-03-16 HKT

香港成保健品造假「洗底」中轉站！具抗氧化功效的「輔酶Q10」、有「長壽維他命」之稱的麥角硫因，多款在內地出售的保健品對外標榜「美國原裝」、「保稅倉發貨」，實為廣東工廠生產，經香港等地完成「跨境遊」再回流內地，搖身一變賣出天價。

相關新聞：3·15晚會｜「抗衰神藥」外泌體亂象叢生 實為三無產品

「在我們廠做貨，我們保證幫你辦理所有的手續，可選擇在香港交貨，甚至直接保稅倉交貨。」內地紅星新聞近期暗訪惠州市鑫福來實業發展有限公司，公司負責人坦言為多款「洋保健品」做代加工。

整個「洗底」僅需35到40天：內地工廠生產散裝裸粒後，以原料名義申報出境，專門送至香港合作廠進行包裝。全套「進口文件」可花2至5萬元（人民幣，下同）購買，可定製美國、新西蘭等地，而香港的包裝成本僅約每瓶4元，卻能讓國產貨變成「洋貨」。

相關新聞：3·15晚會｜踢爆黑心鳳爪雙氧水漂白 廠房蟲鼠橫行 工人自己不敢吃

最平2萬買「進口文件」

據報，有產品在內地的出廠價不足20元，終端售價卻最高暴漲近45倍，直達899元。內地律師指出，廠商通過境外註冊空殼公司、購買商標、辦理清關手續，將普通國產貨包裝成進口保健品，屬於欺詐。涉事工廠昨日被媒體舉報，當地監管部門回應將開展核查。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
小學作文唔畀寫「雪糕」？老師圈錯改「冰淇淋」港媽大控訴：香港只有雪糕車 掀網民總動員考證｜Juicy叮
小學作文唔畀寫「雪糕」？老師圈錯改「冰淇淋」港媽大控訴：香港只有雪糕車 掀網民總動員考證｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化
韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化
飲食
18小時前
中菜館點心半價搶客！堅持新鮮現做「非預製」網民熱議：要多啲支持幫襯
中菜館點心半價搶客！堅持新鮮現做「非預製」網民熱議：要多啲支持幫襯
飲食
15小時前
在霍爾木茲海峽附近波斯灣航行的油輪。 路透社
伊朗局勢｜特朗普促派艦赴霍爾木茲海峽護航 法國斷言拒絕 日韓英態度審慎
即時國際
15小時前
紙巾抹眼鏡不會刮花？洗潔精恐損鏡片變矇 專家拆解洗眼鏡謬誤+1分鐘正確清洗技巧
紙巾抹眼鏡不會刮花？洗潔精恐損鏡片變矇 專家拆解洗眼鏡謬誤+1分鐘正確清洗技巧
食用安全
2026-03-15 10:00 HKT
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
生活百科
2026-03-14 11:15 HKT
保時捷︱山東家屬爆窗攞AED救人 車主霸氣一句網民讚器量大
保時捷︱山東家屬爆窗攞AED救人 車主霸氣一句網民讚器量大
即時中國
16小時前
氫能週五月登場 署長：香港要做「示範基地」連通內地與國際 推安全監管、綠氫認證與產業落地
社會資訊
2小時前
「御用菲傭」屢演TVB劇身世可憐 患癌切除乳房化療後為養孫女即開工 曾遭生母罐頭刀插腳
「御用菲傭」屢演TVB劇身世可憐 患癌切除乳房化療後為養孫女即開工 曾遭生母罐頭刀插腳
影視圈
13小時前
陳展鵬秘搬超豪華獨立屋 全屋智能設計24小時監控私隱度高 擁巨型花園環境寬敞舒適
陳展鵬秘搬超豪華獨立屋 全屋智能設計24小時監控私隱度高 擁巨型花園環境寬敞舒適
影視圈
16小時前