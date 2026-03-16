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3工程院院士遭除名 均為軍工專家

即時中國
更新時間：08:47 2026-03-16 HKT
發佈時間：08:47 2026-03-16 HKT

中國工程院官網「全體院士名單」近日更新顯示，3名曾任職軍工集團的中國工程院院士，簡歷被撤下。3人分別是中國工程院原副院長吳曼青、趙憲庚，中國航天科工集團原副總經理魏毅寅。

公開資料顯示，三人分別於2009、2011、2019年當選工程院院士。61歲的吳曼青是雷達技術專家，成功研製空警500預警機雷達。吳是中共十八屆中央候補委員，曾任「社會安全風險感知與防控大數據應用」國家工程實驗室主任，2018年起任中國電子科技集團總經理，2022年7月任中國工程院副院長，去年6月卸任。

72歲的趙憲庚是核專家，曾參與主持國家多項大型實驗和國防重大任務。趙曾任中國工程物理研究院院長，是中共十七、十八屆中央候補委員，2016年遞補為中央委員。63歲的魏毅寅是導彈制導控制專家，曾任中國航天科工集團有限公司副總經理。

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