3工程院院士遭除名 均為軍工專家

中國工程院官網「全體院士名單」近日更新顯示，3名曾任職軍工集團的中國工程院院士，簡歷被撤下。3人分別是中國工程院原副院長吳曼青、趙憲庚，中國航天科工集團原副總經理魏毅寅。

公開資料顯示，三人分別於2009、2011、2019年當選工程院院士。61歲的吳曼青是雷達技術專家，成功研製空警500預警機雷達。吳是中共十八屆中央候補委員，曾任「社會安全風險感知與防控大數據應用」國家工程實驗室主任，2018年起任中國電子科技集團總經理，2022年7月任中國工程院副院長，去年6月卸任。

72歲的趙憲庚是核專家，曾參與主持國家多項大型實驗和國防重大任務。趙曾任中國工程物理研究院院長，是中共十七、十八屆中央候補委員，2016年遞補為中央委員。63歲的魏毅寅是導彈制導控制專家，曾任中國航天科工集團有限公司副總經理。