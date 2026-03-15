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「增肌神藥」竟含馬用獸藥 健美女注射後變「鵝公喉」

即時中國
更新時間：19:25 2026-03-15 HKT
發佈時間：19:25 2026-03-15 HKT

內地近年掀起健身熱潮，惟中央電視台近日報道，有不法商人藉機在網上標榜「科技健身」，大肆兜售所謂「增肌神藥」，聲稱效果為自然健身的三至五倍。經調查後發現，該類產品實為在內地未獲批准銷售的合成代謝類固醇（Anabolic Steroids），部分甚至是在全球範圍內均未批准用於人體的獸藥，對使用者健康構成嚴重威脅。

用藥後現男性化特徵

報道引述一名上海健身愛好者小陳的個案。她為備戰健美比賽而進行高強度訓練，因體力透支，其教練遂暗示她可走「捷徑」，使用一種名為「美替諾龍」（Metenolone）的類固醇針劑，以幫助肌肉恢復，並聲稱「完全沒有副作用」。

小陳使用藥物後，肌肉量雖在短期內激增，但隨之而來的是身體的嚴重不良反應，包括長出喉結、聲音變粗等男性化特徵，令她痛苦不堪。小陳最終選擇報警求助，相關案件目前已進入檢察機關審查起訴階段。

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產品無中文標示 未獲銷售批准

央視記者調查發現，該類「科技健身」的核心產品均為合成代謝類固醇。記者透過微信向一個名為「Cn健身」的帳號購入一套三瓶裝的進口「增肌組合」，發現產品包裝全無中文標示，生產商及經銷商地址亦標示不全。

經送往實驗室檢測，結果證實三瓶產品均含有合成代謝類固醇物質，包括寶丹酮十一烯酸酯（Boldenone Undecylenate）、環戊丙酸睪丸酮（Testosterone Cypionate）及去氫甲睪酮（Dehydrochloromethyltestosterone）。檢測專家指出，這三種物質在中國均未獲國家藥監局批准上市，屬非法藥物。

「神藥」竟為馬用獸藥 專家警告或致命

更令人震驚的是，其中被檢出的「寶丹酮十一烯酸酯」，在全球範圍內均未獲批准作為人用藥物。專家溫堯林指出，該物質在美國僅被批准為馬用的獸藥。

他嚴正警告，獸藥是為特定動物設計，從未經過人體臨床試驗以驗證其安全性及有效性。若人類使用，可能導致嚴重的毒副作用、器官損傷，甚至存在致命風險，呼籲市民切勿輕信網上不實宣傳，胡亂購買及使用來歷不明的藥物。
 

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