南京明城牆驚現「刘德華」磚 專家解構簡體字之謎｜有片

南京明城牆一塊刻有「刘德華」三字的城磚，近日在網絡引發熱議。不少網民對此嘖嘖稱奇，除了因其與香港明星劉德華同名，更對六百多年前的古磚上竟出現簡體「刘」字感到疑惑。南京官方專家回應指，該磚確實為明代真品，而簡體字（俗字）的出現，正是明城牆磚文的一大特色。

當年燒磚「負責人」

據了解，這塊「網紅」城磚現藏於南京城牆博物館，其影像早前在南京市為紀念城牆肇建660周年而推出的宣傳片《城牆與家國》中亮相，旨在介紹古代「物勒工名」的品質責任制度，令「劉德華」銘文城磚再度受到網民關注。

600多年前的「劉德華」銘文城磚，出現了簡體「刘」字。有網友心存疑問。

磚上銘文為「捴甲黃原亨 甲首刘德華 小甲簡囗囗/窑匠晏文叁/造磚人夫刘德華」，詳列了五級造磚責任人。南京城牆保護管理中心專家夏慧解釋，根據磚上其他銘文考證，此「劉德華」為明代初年瑞州府上高縣（今屬江西宜春）人，在當時同時擔任「甲首」（基層組織管理者）與「造磚人夫」（燒製工役）兩職。

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南京明城牆肇建660周年，「劉德華」銘文城磚，再度引發網民關注。

簡體字方便刻寫

對於城磚上出現簡體字的疑問，夏慧解畫指，在磚坯上印字講求便捷，工匠為求書寫或雕刻方便，常會使用筆畫較簡單的民間俗字，其中部分字形恰好與現行的簡化字相同。

她指出，俗字（或稱簡體字）的歷史源遠流長，早於魏晉南北朝時期已在民間流行，至宋元時期更為普遍。新中國成立後推行的簡化字，便是在大量收集和整理歷代流傳的俗字基礎上確立的。

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簡體字亦是南京明城牆磚文的一大特色。

磚文史料價值豐富

專家補充，元末明初，朝廷對城磚銘文的字體、版式並無嚴格規範，甚至不要求避諱帝王名字，如「洪武元年」磚上的「元」字便未避諱朱元璋之名。這種相對寬鬆的環境，造就了風格多樣的磚文。

據統計，南京城牆磚文中已發現超過300個俗字，除了「刘」之外，與現行簡化字相同的還包括「时」、「万」、「庐」、「宝」等30多個。

夏慧強調，這些磚文是城牆自帶的「原生檔案」，不僅是研究明代行政區劃、官制及徭役制度的重要實物史料，對中國姓氏文化及移民史研究亦有極高參考價值，在漢字演變及民間書法史上佔有重要一席。