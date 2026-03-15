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港珠澳大橋｜粵港兩地牌車暗格藏419條私煙 X光下無所遁形斷正｜有片

即時中國
更新時間：16:00 2026-03-15 HKT
發佈時間：16:00 2026-03-15 HKT

港珠澳大橋海關近日再破獲走私香煙案。本月6日，海關人員在出境客車通道執勤期間，透過X光檢查車輛，發現一輛粵港兩地牌私家車的影像有可疑之處，隨即對該車進行截查。

儀錶板、車門等多處有暗格

經海關人員仔細搜查後，最終在該車的儀錶板、車門、底板及車尾箱等多處，揭發經精心改裝的暗格，並在暗格內起出大批「雙喜」牌未完稅香煙，合共419條，總計83,800支。

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海關方面重申，根據國家《煙草專賣法》規定，煙草屬專賣品，其生產、銷售及進出口均受國家嚴格管制，必須持有由國務院煙草專賣行政主管部門簽發的許可證方可合法出口。海關將繼續加強口岸監管，嚴厲打擊各類走私違法活動。

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