小紅書被爆充斥兒童軟色情 尿片廣告亦「踩界」

內地社交平台「小紅書」近年深受年輕人追捧，惟官媒近日揭發，該平台存在大量兒童「軟色情」內容，不但向未成年用戶推送帶有色情意味的小說及圖片，其互動功能更夾雜猥褻提問，甚至連兒童紙尿褲的廣告亦疑「踩界」，引發社會對網絡平台保護未成年人機制的廣泛憂慮。

未成年用戶收不雅資訊

據「江蘇新聞」報道，下載量接近300億次的小紅書，用戶註冊時無需實名認證。該媒體記者測試時，輕易便能將個人資料設置為15歲女性，其後平台竟向此未成年帳戶推送不少含色情擦邊內容的小說及圖片。

報道指出，在今年全國「兩會」上，政府工作報告已強調需「加強網絡內容建設和管理」，亦有人大代表警示，須警惕社交媒體向未成年人推送軟色情等有害資訊。

律師指或觸刑法

平台上一項名為「你問我答」的互動功能，尤其受未成年學生歡迎。然而，在一些標示著「初中女生隨便問」的帖子下，評論區充斥著大量針對未成年女生的不當提問，內容涉及生理期、內衣穿搭，甚至索要身體部位照片等。一名自稱初一的女生表示，發帖本意是為了交友，卻收到大量不堪入目的騷擾私信。

對此，江蘇蘇博律師事務所主任律師吳波分析，若被提問者的確是未成年人，此類線上騷擾行為足以觸犯行政法規，情節嚴重者更可能構成刑事罪行。他指出，成年人若在回覆中索要私密照片或以言語挑釁，均可能構成猥褻罪。

專家憂價值觀扭曲

除了互動功能，平台亦有部分用戶為求商品銷量或吸引流量，讓兒童穿上成人化服飾或擺出性感造型。報道更點名指出，有兒童紙尿褲的推廣內容，竟展示兒童模特兒僅穿尿褲的裸露圖片，被其他用戶直斥為「擦邊」、「性化兒童」。

吳波律師認為，這類內容涉嫌兒童軟色情，應採取「零容忍」態度。南京師範大學家庭教育研究院副院長殷飛則表示，監護人為引流而拍攝此類照片，不僅涉嫌侵害未成年人權益，更會對兒童的價值觀形成造成不良影響。

有網民曝光，部分成年用戶為博取流量，會冒用未成年人身份參與互動，或打扮成低齡兒童發布「擦邊」圖文。

教育專家殷飛警告，此類「成人世界幼稚化」的行為，是利用兒童軟色情作噱頭，以滿足部分人士的不良癖好。他憂慮，一旦這種模式形成產業渠道，或會引申出不良的犯罪鏈條，社會應從心理層面給予足夠重視，平台及主管部門必須嚴加管制。

除了進一步完善法規外，律師建議，在監管上可採取「普通人標準」來甄別兒童軟色情等不良內容。