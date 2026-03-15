神仙HR︱佛山女亂掟CV搵工 獲雞湯式教路睇喊網民

經濟下行人搵工！廣東佛山有畢業半年女子，瘋狂投寄履歷表，雖然尚未找到工作，卻遇上善心HR耐心分析，教當事人如何找更適合崗位，以及作情緒疏導，獲網民大讚。



據《瀟湘晨報》報道，有佛山女網民日前分享她早前的求職奇遇。報道指，女事主室內設計畢業半年，至今未找到工作，病急亂投醫下，任何與繪圖有關的職位，也試發出履歷。

紓緩求職焦慮

女事主指，當中一名人事部人員，在看過女事主內容後，發現她漁翁撒網式寄履歷表，反而會影響找到合適工作，於是高EQ回覆「效果畫得挺好，但我們是工廠不是裝修公司」。

佛山女網民求職遇上神仙HR。瀟湘晨報

該HR之後繼續耐心向女事主說明，「你偏向設計，比較適合裝修公司，我們偏向實際應用。」、「女孩子還是到裝修公司會好一點，不像工廠這樣髒亂。」

甚至還送出心靈雞湯，「加油，我也是畢業後從基層做起，當時和你一樣，各種焦慮迷茫，千萬不要病急亂投醫哈，實在不好找，在家躺一躺也沒事」，大大紓緩女事主的求職焦慮。

女事主感動得連連向該HR道謝，HR還繼續建議，「不需要慌，也不用因為同學陸續找到工作著急，放寬心。現在大家都在起步階段，特別着急去找工作，一旦沒選對，反而白白浪費時間」 、「你這種情況最合適的地方是裝修公司，現在可能不太好找。如果不怕吃苦可以去工廠試試，機會會大一點。我們廠去年才開，人員不太齊全，有時候得去車間幫忙，所以不適合女孩子」。

網民紛紛留言稱讚該位善心HR，「沒綳住哭了出來」、「還招人嗎？」、「看得我眼淚直流」、「這麼好的HR，錯過了可惜」。