3‧15晚會︱連鎖便利店美宜佳被指假煙重災區 內媒暗訪10間店全部中招

美宜佳為國內知名連鎖便利店，全國分店超過4萬間，近日有大量網民反映從美宜佳買到「假煙」。有的網民甚至直指美宜佳為「假煙聚集地」，甚至調侃其有「自己的卷煙廠」。



廣東網絡廣播電視台立財經報道，早前從中國煙草集團旗下的廣州市二十支商業連鎖有限公司建設三馬路直營店處購買「利群」、「煊赫門」、「純境」及「經典1906」共4款香標（內地又稱捲煙），對比此前在美宜佳便利店購買的同款香煙，發現部分包裝有明顯差異。

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事後向煙草專賣局進行舉報。在該局的鑑別咨詢登記表上，工作人員在4包香煙的鑑別結果上標註「假」。



立財經總結調查組在廣州、佛山、東莞三個地市的暗訪結果，在10家美宜佳便利店均購買到問題香煙。結合執法情況，從上述10家美宜佳便利店中，煙草專賣局最少查出的問題香煙854包。



報道揭發事件後，美宜家總部客服表示，總部已經在積極跟進此事，目前已對全國4萬家門店進行「拉網式」排查，如果發現有問題的門店會立即停業處理。針對於被爆售賣假煙的門店，客服表示，公司對這種售假行為零容忍嚴處罰，如果情況屬實會從嚴追責，終止合作。