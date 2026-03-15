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3·15晚會︱無良商家賣假冬蟲夏草 用膠水加工狡辯：吃下去沒有事

即時中國
更新時間：12:20 2026-03-15 HKT
發佈時間：12:20 2026-03-15 HKT

央視第36屆「3·15」晚會將於今晚舉行。今年「3·15」晚會以「放心消費 品質生活」的主題，關注食品安全、公共安全、金融安全、廣告市場等領域侵害消費者權益的違法行為。

冬蟲夏草是名貴中草藥，與人參、鹿茸並稱為三大滋補品，當中來自西藏自治區那曲市的冬蟲夏草最受歡迎。有內地傳媒發現，有商家用一款叫「亞香棒蟲草」冒充冬蟲夏草，甚至使用食用膠水加工。

內地荔枝新聞報道，今年1月中旬，記者從網購平台上隨機挑選銷量排名靠前的4個商家，購入4份冬蟲夏草。經專家鑒定，4份產品中只有1份產品確定是來自那曲的野生冬蟲夏草。其中，3號產品問題最嚴重，根本不是冬蟲夏草，而是亞香棒蟲草。

專家指亞香棒蟲草不宜入藥

江蘇省中醫院藥學部副主任中醫師黃亞威表示，亞香棒蟲草一般是作為冬蟲夏草的偽品來認定的。它是有一定微量毒素的，一般是不做入藥的，建議消費者用來保健時不要使用這種蟲草。

報道指出，該產品來自網絡店鋪「祥康堂滋補品商行」。今年1月下旬，記者以合作為由，來到了「祥康堂滋補品商行」的實際發貨地，位於江蘇宿遷一家糧油市場的門店。

職員認門店內全屬假貨

面對記者咨詢，工作人員承認屋裡的全是假貨。同時，記者還發現，該店鋪出售假蟲草，其蟲身和草頭是用膠水人工粘上的。工作人員告訴記者，所使用的膠水是食品級的：「買的幾十塊錢的好膠水，吃下去沒有事，2025年已經賣了2萬多根了。」

此外，2號產品經過鑒定是人工培育的冬蟲夏草。該產品來自「藏草滋補堂」。店鋪不僅宣稱「正品野生」、「西藏直發」，還入選了平台的「年度五星好店。但這店卻用人工培育冒充野生貨，發貨地也不是西藏，而是四川成都市。

藏草滋補堂的工作人承認，記者此前購買的所謂野生草實際上就是人工草，是從湖北、廣東以及四川的小型培育工廠進的貨，但是標簽就貼野生蟲草的標簽。工作人員還告訴記者，萬一有買家投訴到了市場監管部門，他們也不擔心：「如果消費者真投訴到工商（市場監管局）的話，最多就需要提供野生草的資質，這些我們都可以提供，所以說沒甚麼大的問題。」

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