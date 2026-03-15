江蘇躁男女伴前攞威？ 「金剛腿」踢機械人出電梯代價¥4500︱有片
更新時間：11:05 2026-03-15 HKT
發佈時間：11:05 2026-03-15 HKT
發佈時間：11:05 2026-03-15 HKT
男子有女伴在旁，無時無刻想表現自己？上周四（12日），江蘇發生一宗人類襲擊機械人事件。當地一間酒店內，配送機械人進行送餐任務時，按程序進入電梯，遭電梯內一名男子突然抬腳猛踹。電梯閉路電視拍下整個過程，
影片所見，電梯內有多名乘客，一名正搭著身旁女子肩膊的男子看到機械人打算駛入電梯，男子突然施「金剛腿」踢倒機器人。搭客見狀都笑起來，有人更急急按下關門掣，但電梯門一直未有關上。工作人員隨後到場扶起機械人。
有指，機械人倒地後，機械臂仍緊護餐盒，還不斷播放求助錄音「請幫幫我」，被扶起後就再說出「謝謝你」。經重新規劃路線後完成任務。男子最終因故意損壞酒店財物被索賠4500元人民幣維修費（外殼破損及傳感器偏移），並公開道歉。
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