蘇寧創辦人傳奇落幕 資產清零抵債2300億

一代大佬落幕！今年開春，南京市中級人民法院判決出爐，昔日「線下零售之王」蘇寧創辦人、現年63歲的張近東個人資產清零，其持有的38間蘇寧系企業股權全部無償轉讓。這個背負2387.12億（人民幣，下同）債務的商業傳奇，就此正式謝幕。

根據公告，蘇寧易購及其關聯方涉及的2387.12億元全口徑債務，其重組方案已全部執行完畢。張近東作為連帶擔保人，其個人股權、房產、金融資產及收藏品已通過司法拍賣或協議轉讓處置完畢，所得全額償債，個人資產徹底清零。

1990年，27歲的張近東創立蘇寧家電。憑藉反季囤貨、低價讓利等策略，蘇寧從南京街頭一個小空調門市部起步，逐漸打破國營商場壟斷。2004年蘇寧電器登陸深交所，成為家電連鎖第一股，市值站上百億台階。2010年前後，蘇寧年銷售額登頂中國家電零售榜首，張近東躋身江蘇首富。

然而站在互聯網轉型十字路口，蘇寧因線下門店冗餘、線上能力不足逐漸掉隊。此後張近東屢次跨界金融、地產、體育、文創、科技、視頻、快遞，但各領域無一形成協同，全部成為吞金黑洞。