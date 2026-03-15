中國觀察：「烤串」學院招生 重構年輕人職業認知

近日，全國首間燒烤產業學院在岳陽正式招生，短短兩天就接到數十個查詢電話，有食肆師傅前來深造，也有高中畢業生計劃學成創業。這一火爆場景，反映出就業困境與AI時代雙重背景下，內地年輕人職業選擇的巨大轉向：放棄盲目追逐「白領」光環，轉而深耕一技之長，成為越來越多人的現實選擇。

近期不少專家及研究報告均指出，傳統白領崗位成為AI衝擊的主要目標，文案、數據處理等重複性、標準化工作可被AI快速替代，而依賴實操技能與線下互動的手作類崗位，卻因AI難以突破的技術短板，成為AI就業逆風下的最佳「避風港」。

岳陽燒烤學院並非簡單的技能培訓，強調構建「理論+實訓+跟店」的一條龍培養模式，學員不僅能掌握炭火烤製、食材醃製等「烤串」技藝，還能學習經營管理知識，畢業後可獲得職業技能證書，甚至實現學歷提升。這種培養方式，讓手藝人不再是「低學歷、低收入」的代名詞，也讓年輕人看到，深耕一門手藝，同樣能獲得體面收入與職業尊嚴。

AI時代的到來，不僅沒有否定手作與實操技能的價值，反而凸顯了其獨特優勢。燒烤、陶藝、皮具製作等手作技藝，依賴手感、經驗與情感表達，這些都是當前AI無法複製的人類核心能力。岳陽燒烤學院的招生熱潮，並非個例，近年來手工體驗課程、非遺技藝培訓的興起，都說明年輕人正在重新認識手作的價值，在指尖的創造中尋找職業歸屬感。

當然，這離不開家長及社會的理解與支持。當社會不再標籤化職校、技校，不再將「白領」作為衡量成功的唯一標準，當每一門手藝都能得到尊重、每一個努力的人都能獲得認可，年輕人才能真正擺脫束縛，人盡其才、才盡其用。這樣的社會才更健康、更有活力。

紀曉華