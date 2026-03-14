成都19歲男無牌駕駛 衝燈釀1死6傷

四川成都發生嚴重交通事故。一名年僅19歲的男子，在未取得駕駛執照的情況下駕駛私家車，並於交通燈路口高速衝燈，先後猛撞兩輛三輪車及途人，造成1人死亡，6人受傷。肇事司機已被警方控制，經檢測後已排除酒後及藥後駕駛的可能。

司機已被刑拘 傷者無生命危險

據成都市公安局交通管理局周六（14日）發布的警情通報，事發於周五（13日）晚約7時52分，在金牛大道營門口路與一環路交界處。

經初步調查，該名19歲的曹姓男子，當時正駕駛一輛小型私家車，沿金牛大道由西向東行駛。當車輛駛至事發路口時，他未有按交通信號燈指示，直接高速駛入路口，先後與兩輛正在橫過馬路的三輪摩托車及途人發生碰撞。

事故最終釀成一人當場死亡，另外六人則受不同程度損傷。所有傷者事後已被送往醫院救治，均無生命危險。

警方在通報中指出，經檢測已排除肇事司機曹某涉及酒後或藥後駕駛。經初步查明，他並未取得有效的機動車駕駛證，屬無牌駕駛。目前，他已被公安機關依法刑事拘留，事故的後續調查及善後處理工作仍在進行中。

