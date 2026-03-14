Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

成都19歲男無牌駕駛 衝燈釀1死6傷

即時中國
更新時間：19:00 2026-03-14 HKT
發佈時間：19:00 2026-03-14 HKT

四川成都發生嚴重交通事故。一名年僅19歲的男子，在未取得駕駛執照的情況下駕駛私家車，並於交通燈路口高速衝燈，先後猛撞兩輛三輪車及途人，造成1人死亡，6人受傷。肇事司機已被警方控制，經檢測後已排除酒後及藥後駕駛的可能。

司機已被刑拘 傷者無生命危險

據成都市公安局交通管理局周六（14日）發布的警情通報，事發於周五（13日）晚約7時52分，在金牛大道營門口路與一環路交界處。

經初步調查，該名19歲的曹姓男子，當時正駕駛一輛小型私家車，沿金牛大道由西向東行駛。當車輛駛至事發路口時，他未有按交通信號燈指示，直接高速駛入路口，先後與兩輛正在橫過馬路的三輪摩托車及途人發生碰撞。

事故最終釀成一人當場死亡，另外六人則受不同程度損傷。所有傷者事後已被送往醫院救治，均無生命危險。

警方在通報中指出，經檢測已排除肇事司機曹某涉及酒後或藥後駕駛。經初步查明，他並未取得有效的機動車駕駛證，屬無牌駕駛。目前，他已被公安機關依法刑事拘留，事故的後續調查及善後處理工作仍在進行中。
 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
兩名六合彩頭獎幸運兒下場曝光 一人臨老唔夠錢使 一人兄弟反目兼...... 網民爆出更多一夜暴富後故事｜Juicy叮
兩名六合彩頭獎幸運兒下場曝光 一人臨老唔夠錢使 一人兄弟反目兼...... 網民爆出更多一夜暴富後故事｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
搭飛機式享受 巴士大叔戴耳機睇片 固定手機方法極聰明 網民激讚：長者典範｜Juicy叮
巴士大叔戴耳機睇片 固定手機方法極聰明 搭飛機式享受 網民激讚：長者典範｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
生活百科
8小時前
吳文忻癌細胞擴散上腦：得返四分一條人命 北上求醫再度化療 揭示兩地治療驚人差價
01:54
吳文忻癌細胞擴散上腦：得返四分一條人命 北上求醫再度化療 揭示兩地治療驚人差價
影視圈
3小時前
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
影視圈
2026-03-13 15:00 HKT
牛池灣村新龍城茶樓4月結業！羅家英都大推 67年寮屋鐵皮茶檔 告別玩雀歎茶+懷舊手工點心
牛池灣村新龍城茶樓4月結業！羅家英都大推 67年寮屋鐵皮茶檔 告別玩雀歎茶+懷舊手工點心
飲食
6小時前
旺角小食店每晚大排長龍！港女好奇「真係咁好食？」 網民齊齊力推1物：係最好食，沒有之一！
旺角小食店每晚大排長龍！港女好奇「真係咁好食？」 網民齊齊力推1物：係最好食，沒有之一！
飲食
2026-03-13 17:32 HKT
抗癌中學阿Sir眾籌被揭生活奢華求新手機？張繼聰竟受牽連 Coffee曾捐錢：估唔到件事發酵到咁
抗癌中學阿Sir眾籌被揭生活奢華求新手機？張繼聰竟受牽連 Coffee曾捐錢：估唔到件事發酵到咁
影視圈
2026-03-13 19:00 HKT
星島申訴王 | 港媽為癌末丈夫眾籌被揭全身名牌 媽媽群組呻後悔捐錢：個心有條刺
申訴熱話
2026-03-13 18:38 HKT
津中老師患癌 太太眾籌有否違法？ 立會議員鄧飛：未違教師指引 大律師陸偉雄：道德上應先變賣家產
津中老師患癌 太太眾籌有否違法？ 立會議員鄧飛：未違教師指引 大律師陸偉雄：道德上應先變賣家產
社會
3小時前