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中遠海運暫停營運巴爾博亞港 巴拿馬籲重啟

即時中國
更新時間：16:00 2026-03-14 HKT
發佈時間：16:00 2026-03-14 HKT

中美在巴拿馬運河戰略影響力的角力持續升溫。中國航運巨頭中遠海運集團（COSCO）近日突然暫停在巴拿馬太平洋岸主要港口巴爾博亞港（Balboa Port）的營運，巴拿馬政府上周五（13日）緊急公開呼籲，促請中遠海運重新考慮其決定。事件被外界視為在美國與中國爭奪巴拿馬運河控制權的背景下，最新的博弈發展。

中遠突停運 巴國感意外

據巴拿馬當地媒體10日報道，中遠海運已暫停在巴爾博亞港的營運，但未有說明暫停的原因，亦未透露此舉屬暫時性抑或永久性。

巴拿馬運河事務部長伊卡薩（Jose Ramon Icaza）對法新社表示，對中遠海運的決定「感到有點意外」，並強調中遠的貨運量對巴拿馬至關重要，佔巴爾博亞港總貨運量約4%，「是相當大的業務量」，因此希望對方能重啟在該港口的營運。

事件的導火線，被指與巴拿馬最高法院今年1月的一項裁決有關。當時，法院裁定香港長和集團旗下「巴拿馬港口公司」所持有的港口特許經營合約「違憲」。其後，巴拿馬政府於2月正式接管該港口，並暫時交由航運巨頭馬士基（Maersk）及地中海航運（MSC）營運。

在法院作出裁決後，中國曾表明將採取反制措施。值得注意的是，就在中遠海運暫停營運消息傳出前夕，中國交通運輸部及發改委均公告，曾分別約談馬士基及地中海航運的負責人。

巴拿馬近期已成為中美兩國地緣政治博弈的漩渦中心。美國前總統特朗普去年曾指控中國已有效掌控該條全長80公里的戰略水道，但巴拿馬政府持續否認。

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