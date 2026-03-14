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國航北京直飛平壤時隔6年復航 首班本月30日起飛

即時中國
更新時間：15:00 2026-03-14 HKT
發佈時間：14:59 2026-03-14 HKT

中國國際航空北京至平壤直飛航線將時隔6年復航。

據韓聯社報道，中國外交部門和航空業界相關人士13日透露，中國國際航空北京至平壤直飛航班（CA121）將從3月30日起恢復運行。機票目前可通過國航官網和攜程等旅遊平台預訂，起價為2040元人民幣。

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根據說明，航班還將於下月6日、13日、20日、27日等日期執飛，為每周一班的定期航班。3月30日航班將於當天上午8點5分從北京首都國際機場起飛，飛行1小時55分鐘後，於上午11時（平壤時間）抵達平壤順安國際機場。

根據觀察者網報道，14日查詢國航官網、攜程官網，已經都可查到相關機票資訊。

據悉，中國國航北京至平壤航線，從2020年1月起因新冠疫情防控措施暫停運行，此次時隔6年重啟。之前北韓高麗航空已於2023年8月重啟平壤至北京航線，每周執飛兩班；北京至平壤的雙向國際旅客列車也已時隔6年恢復運行，顯示陸朝之間正在加速擴大人員往來。
 

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