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廣場舞噪音擾生意屢勸無效 武漢火鍋店老闆持刀傷兩人

即時中國
更新時間：13:19 2026-03-14 HKT
發佈時間：13:19 2026-03-14 HKT

湖北武漢發生因「廣場舞」噪音引發的傷人血案。漢陽區一間火鍋店的東主，因不滿店門外有大媽長期聚集跳廣場舞，嚴重影響其晚市生意，在多次協商無果後，於周三（11日）晚與對方發生激烈爭執，最終情緒失控持刀傷人，導致一名跳舞者及一名上前勸架的市民受傷。目前，當地警方已介入調查。

積怨已久 警介入協調亦不果

據附近商戶透露，事件積怨已久。涉事店舖原為一間牙科診所，晚間並不營業，故長期以來成為廣場舞愛好者的固定活動地點。惟自今年2月，該舖位轉租予現時的火鍋店後，問題隨之而生。

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該批廣場舞愛好者無視店舖已轉手經營，依然每晚在火鍋店門前聚集跳舞，其產生的巨大聲浪及佔用空間，對需要晚間營業的火鍋店造成嚴重滋擾。據指，店方曾為此多次與對方溝通，但均未獲理會。

在事發前，警方及物業管理公司曾先後介入協調，惟該批廣場舞人士拒絕合作。當地社區工作人員亦證實，社區曾多次組織雙方協商，並提議為跳舞人群更換至附近一處空地，但該建議遭到對方斷然拒絕，導致協調始終陷入僵局，最終釀成傷人事件。

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