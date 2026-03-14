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國寶網上公然兜售標價¥36666元 倒賣文物疑犯被刑拘

即時中國
更新時間：12:38 2026-03-14 HKT
發佈時間：12:36 2026-03-14 HKT

內地二手交易平台竟成國寶文物銷贓渠道。山西省長治市近日有網民揭發，疑似多年前被盜的國家級保護文物構件，竟在二手平台「閒魚」上被公然標價售賣。長治市當局高度重視，證實確有兩處文保單位的構件早年被盜，並迅速採取行動。目前，涉嫌售賣文物的疑犯已被公安機關刑事拘留，案件正在深入調查。

網民揭發「元明琉璃」標價三萬六

據網上流傳的截圖顯示，一個在「閒魚」平台的商家，上架了一套標示為「元明時期三彩琉璃屋脊龍紋構件」，標價高達36,666元人民幣。商品描述稱其「保存不錯，有正常年代感」，適合古建收藏或裝飾。

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有眼利的網民認出，該套琉璃構件與國家重點文物保護單位、平順縣夏禹神祠多年前被盜的正脊琉璃極為相似，隨即向當局舉報。

當局證實兩處古廟文物早年被盜

長治市文化和旅遊局於上周六（14日）凌晨發布通報，證實事件。通報指，經核查，平順縣夏禹神祠（國保單位）正殿東側的脊筒，確於2013年被盜；此外，上黨區東泰山廟（省保單位）的一件「螭吻」琉璃構件，亦早於1998年失竊。

當局表示，接到線索後高度重視，公安機關已迅速立案，並成功將涉嫌倒賣文物的疑犯抓獲，並已對其採取刑事拘留的強制措施。目前，案件的偵辦工作以及關鍵的文物鑒定比對程序正在進行中。

事後，「閒魚」平台已將涉事店舖的所有商品下架。平台方面回應稱，正積極主動配合警方的調查工作，並強調平台一直嚴厲打擊此類違法行為，會透過技術手段持續攔截違規資訊。

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