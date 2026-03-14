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二級國保｜新疆滑雪場狐狸襲客 傳遭職員監生打死｜有片

即時中國
更新時間：11:30 2026-03-14 HKT
發佈時間：11:30 2026-03-14 HKT

新疆阿勒泰地區一個滑雪場近日發生罕見的狐狸襲擊遊客事件，有遊客被咬傷後需接種狂犬病疫苗。事件在網上發酵後，涉事滑雪場一度向內地傳媒稱「不清楚」事件，惟其後有知情人士提供影片，指控滑雪場職員在事發當日已將該隻狐狸當場打死。目前，當地林業及草原局已介入核查。

知情人提供影片 指狐狸遭圍毆致死

據知情人士披露，該段影片拍攝於3月10日中午約12時半，正值遊客被狐狸襲擊後不久。影片顯示，數名佩戴紅袖章、身穿工作人員服飾的人員，手持滑雪杖追趕及圍堵一隻狐狸。成功圍困後，其中一人用滑雪杖猛烈擊打狐狸頭部，持續約40秒後，狐狸倒地不起。爆料人稱，被打死的這隻狐狸行動並無瘸拐跡象，雪地上還留有一串血跡。

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事件的起因是該隻狐狸在滑雪場內接連攻擊遊客。據目擊者描述，該狐狸先是咬住一名男遊客的褲管，被甩開後，再撲向另一名女遊客，引發恐慌。有遊客在網上發布受傷圖片，並證實已前往當地衛生室接種狂犬病疫苗。

傷者：狐狸行為異常 滑雪場冷處理

被咬傷的劉先生憶述，他當日接種疫苗後曾向滑雪場反映事件，但職員僅登記其個人資料後便再無下文。他指出，雖然雪道平日亦有狐狸出沒，但牠們通常會主動避開人類，惟獨當日涉事的狐狸接連追咬多人，行為極不尋常。

多方各執一詞 林草部門稱將核查

事件曝光後，各方說法不一。滑雪場職員最初向傳媒否認知悉事件。至3月12日，滑雪場的官方公眾號發文解釋狐狸情況，稱春季是其發情期，為爭奪配偶會發生打鬥，導致腿部受傷，並非人為傷害，又經「專業確認」狐狸本身無疾病。然而，該公告全文未提及有狐狸襲擊遊客。

至13日，當傳媒再次就「打死狐狸」一事向滑雪場客服求證時，對方明確否認，隨後掛斷電話。

當地布爾津縣林業及草原局最初表示將核實，後稱事發地不屬其管轄。內媒記者轉而聯絡阿山林業局布爾津分局，一名負責人表示，事發當日確實接收了一隻腿部受傷的狐狸，但對是否有另一隻狐狸被打死的情況並不知情。在看過影片後，該負責人表示會將證據轉交當地派出所進行核查。

該負責人強調，涉事的赤狐屬國家二級保護動物，若查明滑雪場確實存在打死狐狸的行為，將涉嫌違法，必將依法受到相應處罰。

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