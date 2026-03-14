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內地士多啤梨乾有毒重金屬超標10倍 雲南成立調查組嚴查

即時中國
更新時間：10:24 2026-03-14 HKT
發佈時間：10:23 2026-03-14 HKT

內地連鎖食安問題，凍乾水果的食品安全問題引發關注。針對有內地媒體揭發，市面上有凍乾士多啤梨的重金屬「鎘」含量超出國家標準10倍，並殘留多種超標農藥，源頭直指來自雲南的種植園。雲南省農業農村廳表示高度重視，已聯合多個部門成立專項調查組，對相關產業鏈展開全面核查。

福建企業自檢 揭發問題源頭

據《新京報》報道，事件由福建漳州一家食品企業揭發。該企業在一次內部自行檢測中，發現其一批加糖凍乾士多啤梨的重金屬鎘含量高達0.728mg/kg，超出國家標準逾10倍，同時還檢測出20多種超出使用範圍的農藥殘留。

企業經追查後，確認問題出自其採購的上游原料，而該批問題士多啤梨主要來自雲南省楚雄州永仁縣及曲靖市會澤縣的種植基地。

供應鏈三大亂象：濫用農藥、混合加工、檢測造假

報道深入調查後發現，事件背後揭示了凍乾士多啤梨產業鏈存在嚴峻的系統性問題。

首先，在種植端，部分農戶被指存在濫用農藥的情況，甚至使用已被禁用的農藥以求催谷產量。其次，在加工端，工廠普遍向大量不同農戶收購原料，並將其混合加工，這種「百家貨」的模式導致一旦出現問題，便難以追溯其具體源頭。

最為嚴重的是，檢測環節被指形同虛設。有業內人士披露，部分企業為取得「合格證明」，會專門送交未施用農藥的「特供樣品」進行檢測，甚至以金錢直接購買虛假檢測報告，已成為業界公開的秘密。

雲南省聯合多部門徹查

事件曝光後，引起雲南省當局高度關注。據新華社消息，雲南省農業農村廳已迅速聯合公安、市場監管等部門成立聯合調查組，分赴前述三個州（市），對涉及的士多啤梨生產基地、加工企業及流通市場等各環節，展開實地核查。當局強調，一旦發現任何違法違規行為，將依法依規嚴肅處理，絕不姑息。

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