西九龍站｜眼藥水樽藏冰毒 北上男過關斷正

不法份子運毒手法層出不窮，西九龍站海關近日便揭發一宗企圖以化妝品及藥物作掩飾的毒品案。一名入境內地的男性旅客，被發現在行李中藏有三支分別以眼藥水及化妝品滴劑瓶偽裝、含有「冰毒」（甲基苯丙胺）成分的溶液，淨重17.11克，當場人贓並獲。

關員憑可疑標籤揭發

事發於近日，西九龍站海關人員在對入境旅客進行例行監管時，抽查一名未有作出任何申報的男性旅客及其行李。關員在其行李箱的一個小包內，發現多瓶眼藥水、化妝品及藥物。

經仔細檢查，關員發現其中一瓶眼藥水的標籤顯示已過期，另外兩瓶化妝品滴劑瓶的標籤則被人為撕除，情況可疑。當關員開啟瓶蓋時，發現內裡液體均為無色透明狀。關員隨即向該名旅客詢問物品詳情，惟對方言辭閃爍，支吾以對，更引起關員懷疑。

海關人員於是使用快速測試劑，對該三瓶可疑液體進行現場檢驗，結果均對「冰毒」（甲基苯丙胺）呈陽性反應。該三瓶毒品溶液淨重共計17.11克。其後，經專業化驗機構鑑定，確認所有樣本均含有甲基苯丙胺成分。

目前，該名旅客已被拘捕，案件已移交海關緝私部門作進一步處理。

海關提醒：走私毒品必追究刑責

海關方面重申，根據內地法規，毒品是指鴉片、海洛英、冰毒、嗎啡、大麻、可卡因，以及其他國家規定管制、能使人成癮的麻醉藥品和精神藥品。任何人士以任何方式走私、販賣、運輸、製造毒品，不論數量多少，均屬嚴重刑事罪行，必將被依法追究刑事責任。海關將繼續加強口岸執法，嚴厲打擊各類毒品犯罪活動。

