Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西九龍站｜眼藥水樽藏冰毒 北上男過關斷正

即時中國
更新時間：18:00 2026-03-13 HKT
發佈時間：18:00 2026-03-13 HKT

不法份子運毒手法層出不窮，西九龍站海關近日便揭發一宗企圖以化妝品及藥物作掩飾的毒品案。一名入境內地的男性旅客，被發現在行李中藏有三支分別以眼藥水及化妝品滴劑瓶偽裝、含有「冰毒」（甲基苯丙胺）成分的溶液，淨重17.11克，當場人贓並獲。

關員憑可疑標籤揭發

事發於近日，西九龍站海關人員在對入境旅客進行例行監管時，抽查一名未有作出任何申報的男性旅客及其行李。關員在其行李箱的一個小包內，發現多瓶眼藥水、化妝品及藥物。

經仔細檢查，關員發現其中一瓶眼藥水的標籤顯示已過期，另外兩瓶化妝品滴劑瓶的標籤則被人為撕除，情況可疑。當關員開啟瓶蓋時，發現內裡液體均為無色透明狀。關員隨即向該名旅客詢問物品詳情，惟對方言辭閃爍，支吾以對，更引起關員懷疑。

海關人員於是使用快速測試劑，對該三瓶可疑液體進行現場檢驗，結果均對「冰毒」（甲基苯丙胺）呈陽性反應。該三瓶毒品溶液淨重共計17.11克。其後，經專業化驗機構鑑定，確認所有樣本均含有甲基苯丙胺成分。

目前，該名旅客已被拘捕，案件已移交海關緝私部門作進一步處理。

海關提醒：走私毒品必追究刑責

海關方面重申，根據內地法規，毒品是指鴉片、海洛英、冰毒、嗎啡、大麻、可卡因，以及其他國家規定管制、能使人成癮的麻醉藥品和精神藥品。任何人士以任何方式走私、販賣、運輸、製造毒品，不論數量多少，均屬嚴重刑事罪行，必將被依法追究刑事責任。海關將繼續加強口岸執法，嚴厲打擊各類毒品犯罪活動。
 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
影視圈
4小時前
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-12 11:22 HKT
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
生活百科
2026-03-12 18:58 HKT
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
2026-03-12 08:00 HKT
黎耀祥胞兄因英女王、安倍晉三、特朗普缺席案件身份曝光 奇案引網民熱議黎氏家族
02:03
黎耀祥胞兄因英女王、安倍晉三、特朗普缺席案件身份曝光 奇案引網民熱議黎氏家族
影視圈
7小時前
廖本懷辭世享年96歲 首位華人政務司 「華富邨之父」為公屋設計獨立廁廚
01:32
廖本懷辭世享年96歲 首位華人政務司 「華富邨之父」為公屋設計獨立廁廚
政情
7小時前
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-12 16:50 HKT
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
2026-03-12 08:00 HKT
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-12 14:48 HKT
慈雲山私樓塞屎渠 管理處貼奇葩罪證示眾 網民群情洶湧圍攻缺德「塞主」｜Juicy叮
慈雲山私樓塞屎渠 管理處貼奇葩罪證示眾 網民群情洶湧圍攻缺德「塞主」｜Juicy叮
時事熱話
3小時前