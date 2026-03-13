河北萬人屋苑通的竟是井水　業主飲用多年才知真相

私人屋苑的食水來源竟是井水？3月12日，河北張家口市萬全區西豪麗景小區住戶李先生向媒體反映，盼望能夠盡快飲用安全放心的自來水，「在農村都開通自來水的情況下，我們小區的上萬名居民卻吃了近十年的井水！」。事件曝光後引發社會廣泛關注，當地水務部門坦言該小區屬於違法打井取水，目前已加快推進水廠建設，預計今年6月接通自來水。

供水的機井房。（極目新聞）

水垢蟲卵多

李先生表示，他在西豪麗景小區購買一套商品房，2015年拿到鑰匙，目前已入住8年多。該小區規模龐大，目前有3600多戶、上萬名居民。去年11月，他與鄰居聊天時意外得知，小區居民日常飲用的竟是井水。向物業公司查證，得知此處原為荒地，供水來源是自行打的機井，水費為每噸3.9元。

李先生對水質安全深感擔憂，「難怪家裡的水垢和蟲卵多，熱水器都換了兩個了，還專門加裝了過濾器」。他曾向區衛健委反映，得到的回覆是物業公司經過2次處理後水質達標，但他卻從未見過水質檢測報告。無奈之下，他又向萬全區水務局、區政府辦等多個部門反映，希望能盡快接通自來水。

李先生家中熱水器已加裝過濾器。（極目新聞）

政府介入推進管網建設

針對小區為何十多年未接通自來水，小區開發商的消防工作人員表示不清楚當年打井的情況，需向物業公司諮詢。然而，物業工作人員也含糊其辭，表示不知道當年為何不接自來水，只說政府承諾今年6月會開通自來水，目前公司正在每天催促。

3月12日上午，記者致電萬全區政府辦，工作人員表示今年應該可以開通自來水，管網建設大約需要4個月時間。萬全區水務局相關人員隨後證實，供水公司在年前就已經開工，目前正在克服困難加快施工，預計今年6月即可順利接通自來水。

水務局確認系違法取水

記者詢問該小區打井供水是否合規，水務局工作人員坦言「可以說是違法」。由於該地以前屬於橋西區管轄，歷史遺留問題導致不清楚小區當初是如何建設和驗收的。但目前又不能立刻關停井水，否則上萬名居民立即無水可用，只能等自來水接通後再進行關停處理。

據萬全區水務局給李先生的書面月回覆表示，小區C區存在未經許可擅自打井取水行為，違反《水法》及《地下水管理條例》相關規定。該局已於2025年11月發函要求關停自備井。

萬全區水務局的書面回覆。（極目新聞）

目前，右衛碧泉供排水有限公司正全力推進盆窯水廠建設項目，預計2026年6月底前完工。待供水能力提升並接駁管網後，將立即實施自備井關停，同時將嚴格依法對違法取水行為進行行政處罰並處以罰款。