學霸鸚鵡｜背誦《蘭亭集序》爆紅 飼主：源於不服氣｜有片

內地一隻虎皮鸚鵡近日因能流利背誦東晉書法家王羲之的千古名篇《蘭亭集序》而於網絡爆紅，「我的鳥會背蘭亭集序」相關話題更一度登上熱搜榜。其飼主楊女士透露，當初訓練鸚鵡並拍攝影片，僅源於一股「不服氣」的念頭。

被質疑是AI合成

這隻僅8個多月大、名為「青龍」的虎皮鸚鵡，在影片中清晰地背誦出：「《蘭亭集序》，王羲之。永和九年，歲在癸丑，暮春之初，會於會稽山陰之蘭亭，修禊事也……」不僅如此，牠背完古文後，還能無縫切換，說出「新年好」、「恭喜發財」等祝賀語，其「反差萌」引發網民熱議。

虎皮鸚鵡流利背誦《蘭亭集序》爆紅網絡。

不少網民打趣稱「被一隻鳥『捲』到了」（內地網絡用語，指感到同輩壓力）、「這是天花板級別的學霸」、「應直接送牠上學」。惟同時亦有部分網民質疑影片的真實性，懷疑是經由人工智能（AI）合成。

飼主公開訓練秘訣：重複與耐性

飼主楊女士在接受內地傳媒訪問時稱，「青龍」自1個多月大時便開始接受語言訓練，單是學會「你好」二字便花了兩個月時間。在此基礎上，再花約兩個月，透過不斷重複練習，才逐步學會背誦《蘭亭集序》的開篇。

楊女士表示，教導鸚鵡說話與教導小孩開口並無二致，關鍵在於「循序漸進」與「反覆重複」。她解釋，鸚鵡並非透過理解語意來學習，而是依靠持續的重複來進行「死記硬背」。至於為何選擇教授《蘭亭集序》，她笑言，純粹是出於挑戰心態：「他們都說虎皮鸚鵡背不了，所以我就想證明一下。」

事實上，虎皮鸚鵡具備模仿人聲的能力，已有科學研究支持。據國際學術期刊《自然》於2025年3月發表的一篇論文指出，虎皮鸚鵡腦部特定區域的運作方式，與人類大腦的語言相關區域有相似之處，使其能發出多種複雜聲音。