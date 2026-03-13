Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

呃酒飲｜購3.7萬空蓋偽造「再來一瓶」 溫州漢兌獎大半年終落網

更新時間：16:00 2026-03-13 HKT
發佈時間：15:40 2026-03-13 HKT

誰的童年沒期盼過買飲料時中個「再來一瓶」的驚喜？然而，竟有人為牟取私利，將這份驚喜變成一門違法的「生意」。近日，某啤酒廠家向溫州警方報案稱，市面上出現異常的兌獎拉環。警方根據線索抓獲嫌疑人陳某，揭露有人購入3.7萬餘個空白蓋偽造「再來一瓶」、跨區瘋狂兌獎大半年的荒唐騙局。

年過五旬的陳某平時在工地打工。據他交代，因當時手頭稍顯拮据，總想著找點門路補貼家用，便動起歪腦筋。2025年中旬，陳某在喝啤酒時偶然發現，易拉罐拉環上的中獎資訊似乎不難仿製，於是萌生私造假拉環去兌換免費啤酒的念頭。

陳某行動力極強，說做就做。他立刻透過網購平台分批買入高達37500多個空白易拉罐蓋，隨後又找人印上以假亂真的「再來一瓶」中獎字樣，並將這些拉環全部分裝，準備當作提貨的「免死金牌」。

溫州一男子網購3.7萬個空白蓋用以偽造。（溫州晚報）
溫州一男子網購3.7萬個空白蓋用以偽造。（溫州晚報）

流竄多地超市分散兌換

為不引起經銷商和店家的懷疑，陳某心思縝密地制定兌換策略。他特意避開熟人區，流竄於溫州多條街道的超市進行兌換。

陳某採取「少量多次」的戰術，每次在單家超市只兌換2到4箱啤酒，得手後便迅速轉移陣地。憑藉這種「遊擊」方式，陳某自2025年中開始，竟安然無恙地非法兌獎大半年，期間從未被店家當場識破。

廠家察覺端倪報警

至今年2月，涉事啤酒廠家在核對賬目與回收物料時察覺到異樣，部分兌獎拉環不僅字體印刷模糊，甚至還出現缺字現象，且該地區的拉環兌換數量遠遠超出正常的中獎機率。廠家隨即報警求助。

「莫非有人在批量偽造中獎拉環？」帶著這個疑問，溫州仰義派出所民警迅速展開偵查。透過大量的走訪與排查，警方很快將目標鎖定在頻繁出入酒水零售店、每次都能掏出一大袋中獎拉環的陳某身上。隨後，民警果斷出擊將其抓獲歸案，並在現場查獲2000多個還未來得及兌換的假冒拉環。

溫州一男子網購3.7萬個空白蓋用以偽造。（溫州晚報）
溫州一男子網購3.7萬個空白蓋用以偽造。（溫州晚報）

為回本犯案

面對警方的審訊，陳某坦言，在作案過程中其實早已發現這門「生意」並不划算，不僅沒賺到預期中的大錢，反而花了大量時間和精力。但一想到前期購買材料、印製拉環已經投進去不少資金，為把本錢賺回來，他只能硬著頭皮繼續犯案，直至落入法網。

目前，陳某因涉嫌詐騙罪，已被公安機關依法採取刑事強制措施，該案件正在進一步偵辦中。

