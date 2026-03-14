活用利是錢｜江西12歲女童租文具店創業 日薪百元聘母親打工｜有片

內地一名年僅12歲的女童，因有感銀行儲蓄利息過低，竟運用多年來儲下的利是錢（壓歲錢），在學校門外租下一間文具店做生意，並聘用自己的母親擔任店員，每日支付100元人民幣作薪金，其商業頭腦與實踐能力，引起網民熱議。

分工明確 女任老闆母當店員

在江西九江，就讀小學六年級的李悅（化名）今年農曆新年後，如常到銀行存入利是錢。當她了解到存款利息偏低後，便向母親歐陽燕提出疑問：「利息這麼低，有沒有其他方式可以賺錢？」

從事家庭教育相關工作的歐陽燕，藉此機會向女兒解釋，除了銀行儲蓄，做生意、投資亦是賺錢的途徑。李悅聽罷，隨即大膽提出決定：「我想從銀行取出一部分錢，拿來做生意。」

母女二人經過商討後，李悅最終決定動用多年積蓄，斥資共44,100元人民幣（包括租金、貨品轉讓費及按金），租下其就讀小學對面的一間文具店。

店舖開業後，母女倆分工明確。由女兒李悅擔當「老闆」角色，全權負責與供應商洽談、決定貨品定價及整體經營策略；母親歐陽燕則「打工」，專責店內日常銷售工作。歐陽燕透露，當有供應商想直接與她洽談合作時，她都會請對方直接與女兒商討，並強調：「她是老闆，我只給她打工。」

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親自洽談業務 顯露商業觸覺

這位「小老闆」亦展現出過人的商業觸覺。據報，在一次與供應商的價格談判中，李悅曾直言：「你進價這麼高，我還要出電費、人工費，最後等於幫你們打工了，我不想跟你合作了。」其思路之清晰，令供應商刮目相看。

為平衡學業與生意，李悅發現親自外出入貨相當耗時，於是調整經營策略，將重點逐漸轉向烤腸、冷飲及鮮榨果汁等產品，因該類貨品可由業務員直接送貨到店，大大節省時間。她每天放學後，會先到店內完成功課，再處理店務，一直忙至晚上八時許。

母親歐陽燕表示，此舉旨在從小培養女兒的「財商」，讓她逐步理解需求、預算和規劃等理財概念，從實踐中學習。