憑一張舊照尋親跨越三十載 鄂姐弟下周團圓

一段橫跨近三十載的尋親故事，終迎來團圓結局。湖北一名女子，在父母雙亡、僅憑一張弟弟童年舊照及渺茫線索下，堅持尋親，近日終在警方高科技協助下，成功尋回失散30多年的胞弟。二人預計下周在江西南昌警方安排下正式重逢。

現年44歲的李林，其人生在不足10歲時遭遇巨變。1993年，其母病故，父親因悲傷過度精神失常後離家出走，遺下她與年僅5歲的弟弟李鑫相依為命。二人頓成孤兒，被迫流落街頭行乞、拾荒維生。

家破人亡 弟被拐走成一生內疚

翌年，二人流浪期間在一輛長途巴士上睡着，醒後已身處陌生的京山市。飢餓的弟弟在街頭大哭，被一名操湖北口音的婆婆以買蛋糕為由拐走，自此音訊全無。未能保護好弟弟，成為李林一生無法磨滅的內疚與自責。

李林尋親照。

李鑫和媽媽的合照。

成年後，已在浙江定居的李林，正式踏上漫長的尋親路。由於缺乏父母的DNA樣本可供比對，加上線索只有一張弟弟的童年照，其尋親之路尤如大海撈針。她曾騎單車走遍京山每個角落，派發傳單、在電視台登尋人啟事，範圍從京山擴大至整個湖北省，但多年來均是希望換來失望。

人臉識別建功 警助尋回

直至2024年，李林向江西南昌公安汪挺警官求助。憑藉現代人臉識別技術，警方經過大量排查比對，最終在今年確認了其弟李鑫的下落。李林憶述，當她接到警方確認尋獲弟弟的視像電話時，正在住所樓下倒垃圾，激動得當場跪地，向電話中的警員叩頭致謝。

據悉，弟弟李鑫當年被拐後，遭人販子虐待，其後成功逃脫，輾轉流落至廣東，被一戶韓姓好心家庭收養，現已成家立業。他對童年被拐的經歷記憶模糊，但對老家景色、兒時玩伴等仍有印象。當透過警方看到姐姐多年來為尋找他而發布的數百條影片時，他亦不禁潸然淚下。

李林在訪問中數度哽咽，她表示當初從未想過真的能找到弟弟，但已下定決心「生命不息，尋找不止」。她說：「我很知足，找到他就可以了。」她期望弟弟能「認祖歸宗」，但更重要的是他過得幸福。

對於外界的質疑，她坦言：「我想告訴所有質疑我的網友：我不是假尋親，我終於做到了。」完成與弟弟的團聚後，李林表示將會繼續尋找失蹤多年的父親，盼望一家人能有真正團圓的一日。

