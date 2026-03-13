Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西安「不倒翁小姐姐」離職｜稱壓力大尋求轉變 否認嫁入豪門傳聞

憑藉「不倒翁」表演而紅遍網絡的西安大唐不夜城「小姐姐」皮卡晨（本名馮佳晨），近日正式宣布離職，結束長達七年的合作關係。她坦言，離職決定已醞釀近兩年，主要因為人母後生活壓力增大，期望能擺脫束縛，並與正在創業的丈夫共同奮鬥。

澄清非入豪門 離職屬個人發展

皮卡晨於2019年因其獨特的「不倒翁」演出，在內地社交平台一夕爆紅，相關影片播放量累計高達15.9億次，一度成為西安旅遊的標誌性人物。然而，她在事業高峰期選擇結婚，並於2021年以母親身份重返舞台。

相關新聞：西安不倒翁女孩意外走紅 已拒絕娛樂公司不想做明星

對於近日的離職決定，皮卡晨在訪問中透露，有孩子後壓力增加，故希望「通過自己的努力好好賺錢，好好生活」。她計劃未來將專注自媒體發展，繼續透過網絡平台宣傳西安的文化旅遊。

走紅後，外界屢有傳聞指她「嫁入豪門」。對此，皮卡晨首次作出正面澄清，強調自己與丈夫均出身普通家庭，收入僅足夠維持小家庭開支，此次離職是「普通打工仔」面對生活壓力所作的選擇。對於有指她將依靠身為戲曲名家的家姑（奶奶），進入專業藝術院校任職，她亦予以否認，指自己並非專業藝術出身，絕無可能。

相關新聞：女子模仿「不倒翁女孩」致腰椎骨折 醫生：需謹慎

景區證實已離職半年

據上游新聞，大唐不夜城景區工作人員已證實，皮卡晨早於半年前已離職，此乃其個人意願，景區方面表示尊重。

皮卡晨亦發文感謝公眾關心，並表示未來演出機會或會更多，可能會到各地巡迴表演。至於會否轉向近年流行的直播帶貨，她坦言並無天賦，暫不考慮。

公開資料顯示，馮佳晨（網名皮卡晨），1996年出生於陝西西安，學前教育專業畢業，曾為西安大唐不夜城「唐妞」不倒翁演員。2019年，皮卡晨因「不倒翁小姐姐」形象走紅，帶火了大唐不夜城旅遊。

