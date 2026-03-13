新型騙局｜女子一天收3個「尿袋」快遞 幸沒連上否則可能中招

一名李姓女子近日向內媒《齊魯晚報》反映，她突然收到了三個來路不明的充電寶（行動電源，港俗稱「尿袋」）快遞，懷疑自己遇上了新型詐騙，目前已將物品交由警方處理。

疑充電寶病毒詐騙

據李女士所述，她於3月9日當天陸續收到三個獨立的快遞包裹，內有三個一模一樣的充電寶。快遞單上的寄件人為一名黃姓男子，而收件人資訊——包括她的住址和電話——都完全準確。在詢問家人確認無人下單後，李女士上網查詢，發現有網友分享過類似的「充電寶病毒詐騙」經歷，這讓她警覺起來。

相關新聞：雙十一｜廣州多人遇「快遞騙局」 假客服設騙財3招

出於對潛在風險的擔憂，李女士始終沒有使用這三個充電寶，並在11日早上將它們交到了當地派出所。警方表示，確實存在利用充電寶進行詐騙的案例，但李女士收到的這些是否為問題產品，還需要專業的技術檢測才能確定。

此前，多地警方曾揭露過此類騙局。詐騙分子會改造充電寶，在內部植入帶有惡意程式的晶片。一旦用戶將手機與其連接並點擊「信任此設備」，駭客便可侵入手機，竊取包括銀行帳戶密碼在內的個人敏感資訊，甚至可能遠程操控手機進行轉帳。

警方提醒廣大市民，對於來路不明的電子設備，尤其是充電寶、USB手指等，切勿輕易使用，以防個人資訊洩露及財產損失。