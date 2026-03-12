磁力共振機︱武漢男通宵被「綁」 醫生擺烏龍離開肇禍

2月26日，湖北武漢同濟醫院發生嚴重疏忽事件，前一晚，唐先生前來做核磁共振（香港俗稱磁力共振）時被醫生遺忘，竟被「綁」在機器上直到天亮，直至翌日清潔人員發現才將其鬆綁。



內地「封面新聞」報道，唐先生憶述，2月25日當晚10時許，他因為頸部疼痛，獨自到醫院就診，被安排進行磁力共振檢查。大約26日凌晨時份，唐先生躺在2號檢查室的磁力共振機器上。按照要求，他把手機放在檢查室，他的頭部被醫生固定住，臉部罩著面罩。

唐先生被「綁」在磁力共振機上一整晚。封面新聞



後來，機器被開動，但唐先生感覺這次時間與以來的檢查來得長。感覺不對勁後，唐先生就大聲喊醫生，惜一直無人回應。這時候他意識到自己或被遺忘在機器上。

保安指其早已完成檢查離開

唐先生表示，自己本打算想辦法脫困，但聽到磁力共振機仍在作響，未敢胡亂動彈。他後來持續間斷求救，但依舊無人回應。直到26日早上大約6時，他聽到檢查室外有動靜，即時大聲呼叫，終於引起清潔人員注意，由保安讓他鬆綁。

唐先生指，他外出後遲遲未回家，電話也無人接聽，妻子趕到醫院尋找無果，現場報過警，但值班保安調查就診記錄告訴大家，記錄顯示唐先生凌晨0時10分已做完檢查。警方曾看閉路電視錄影，但未有看到他，保安堅決地說他早已經做完了檢查。

醫生已被停職

報道指，涉事醫生周四（12日）承認她把唐先生固定在機器上，啟動檢查後忙著做其他工作，便提前離開了。離開前，她在系統上記錄唐先生「已完成檢查」，並告訴其他同事唐先生還在檢查。沒想到，接手的同事忘記檢查機器。



涉事醫生又指，自己和同事都有責任，事發當天都已被停職。唐先生說，同濟醫院已向他賠禮道歉，但針對身體是否受損害、如何賠償問題，雙方未達成共識，院方建議他走司法途徑。

