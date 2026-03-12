創意值千金︱武漢大學生發明「養生饅頭」 獲企業斥¥3萬購入
發佈時間：18:22 2026-03-12 HKT
創意能為一件普通產品增值。湖北武漢商學院一個學生團隊，憑一款將中式美學與健康理念完美結合的「養生饅頭」，近日一家武漢公司以3萬元（人民幣）高價收購，成功實現「落地」轉化。
這款名為「四時芳譜」的創意饅頭，由該校烹飪與營養教育專業的學生團隊研發。其設計靈感源自春蘭、夏荷、秋菊、冬梅四季名花，造型精緻典雅，極具「打卡」潛力。
饅頭的「內涵」同樣講究，團隊巧妙地融入了「藥食同源」的傳統養生理念，為四款不同造型的饅頭，配上相應的時令養生食材作為餡料，兼具美味與健康。
據團隊介紹，研發過程歷時三周，他們進行大量實驗，成功攻克造型與發酵協調、餡料防漏、天然色素穩定等多個技術難題。
目前，該產品已被收購公司投入調試階段，預計將率先在年輕消費群體中「試水」推廣。這次成功的科技成果轉化，再次證明了學術與市場結合的巨大潛力。
