Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中朝國際客運列車 停運六年今午恢復通行

即時中國
更新時間：16:59 2026-03-12 HKT
發佈時間：16:59 2026-03-12 HKT

中國丹東及北京至北韓平壤的兩條國際列車路線，12日上午起正式恢復運行，這是自新冠疫情後時隔六年，首次重開此線路。

新華社報道，12日10時整，線路重啟後的第一趟95次列車從丹東站駛出，這輛列車掛有五節客車車廂，預計在當地時間18時07分抵達平壤站。

停運了六年的中朝國際客運列車今午恢復通行。中新社
停運了六年的中朝國際客運列車今午恢復通行。中新社
停運了六年的中朝國際客運列車今午恢復通行。中新社
停運了六年的中朝國際客運列車今午恢復通行。中新社

中國國家鐵路集團表示，此次同步開行北京至平壤，與丹東至平壤兩條國際旅客列車線路。其中，丹東至平壤每日雙向對開；北京至平壤每周一、三、四、六雙向對開，經丹東樞紐銜接出境，實現首都北京與平壤一站式通達。目前，國際列車車票已啟動線下發售。

中朝國際列車線路早在1954年開通，長期是兩國人員往來、經貿文旅與外交交流的核心陸路通道，2020年1月因為新冠疫情影響而停駛。中國外交部發言人郭嘉昆12日表示，中朝是友好近鄰，保持常態化客運列車運營，對促進雙方人員往來便利化具有重要意義。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
社會
7小時前
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
9小時前
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-11 16:49 HKT
星島申訴王 |石門診所求醫被收2260元 移英港媽理論獲退款：睇醫生都差點被騙
申訴熱話
4小時前
米芝蓮2026｜必比登推介名單 香港6間食店首度上榜 黃大仙屋邨飯店/灣仔明星煲仔飯/正宗拿坡里薄餅登榜！
米芝蓮2026｜必比登推介名單 香港6間食店首度上榜 黃大仙屋邨飯店/灣仔明星煲仔飯/正宗拿坡里薄餅登榜！
飲食
5小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
9小時前
黃詠儀醫生離世｜百人送別追思會、今移送和合石火化 遺言「從不後悔行醫」
黃詠儀醫生離世｜百人送別追思會、今移送和合石火化 遺言「從不後悔行醫」
醫生教室
5小時前
「最經典艷星」爆被黑社會威嚇拍露點戲  上《獎門人》疑被抽水豪言「冇所謂」：我胸大有腦
「最經典艷星」爆被黑社會威嚇拍露點戲  上《獎門人》疑被抽水豪言「冇所謂」：我胸大有腦
影視圈
8小時前