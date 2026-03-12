中朝國際客運列車 停運六年今午恢復通行
發佈時間：16:59 2026-03-12 HKT
中國丹東及北京至北韓平壤的兩條國際列車路線，12日上午起正式恢復運行，這是自新冠疫情後時隔六年，首次重開此線路。
新華社報道，12日10時整，線路重啟後的第一趟95次列車從丹東站駛出，這輛列車掛有五節客車車廂，預計在當地時間18時07分抵達平壤站。
中國國家鐵路集團表示，此次同步開行北京至平壤，與丹東至平壤兩條國際旅客列車線路。其中，丹東至平壤每日雙向對開；北京至平壤每周一、三、四、六雙向對開，經丹東樞紐銜接出境，實現首都北京與平壤一站式通達。目前，國際列車車票已啟動線下發售。
中朝國際列車線路早在1954年開通，長期是兩國人員往來、經貿文旅與外交交流的核心陸路通道，2020年1月因為新冠疫情影響而停駛。中國外交部發言人郭嘉昆12日表示，中朝是友好近鄰，保持常態化客運列車運營，對促進雙方人員往來便利化具有重要意義。
