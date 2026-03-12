Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩會2026︱全國人大會議閉幕 《十五五規劃綱要決議》獲通過僅1反對2棄權

更新時間：15:06 2026-03-12 HKT
發佈時間：15:06 2026-03-12 HKT

十四屆全國人大四次會議今日在人民大會堂舉行閉幕會，習近平等黨和國家領導人出席。

十四屆全國人大四次會議今日在人民大會堂舉行閉幕會，習近平等黨和國家領導人出席。楊浚源攝
現場先表決《第十四屆全國人民代表大會第四次會議關於政府工作報告的決議（草案）》，有2759贊成票，另有1票反對和2票棄權。

隨後現場表決《第十四屆全國人民代表大會第四次會議關於國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要的決議（草案）》，以有2758贊成票，另有1票反對和2票棄權，獲得通過。

《十五個五年規劃綱要的決議（草案）》表決結果。楊浚源攝
第3項議程為表決《中華人民共和國生態環境法典（草案）》，有2752贊成，有7票反對及3票棄權。

《環境生態法典》表決結果。楊浚源攝
第4項議程為表決《中華人民共和國民族團結進步促進法（草案）》，有2756贊成票，反對及棄權同樣有3票。

《中華人民共和國民族團結進步促進法（草案）》表決結果。楊浚源攝
表決《第十四屆全國人民代表大會第四次會議關於最高人民法院工作報告的決議（草案）》議程中，得票為2703贊成票，另有44反對和15票棄權。

最高法工作報告表決結果。楊浚源攝
表決《第十四屆全國人民代表大會第四次會議關於最高人民檢察院工作報告的決議（草案）》中，獲得2726贊成票，另有23票反對和13票棄權。

最高檢工作報告得票。楊浚源攝
