澳洲洪災︱中國背包男女失蹤5日 屍體在越野車內被尋回

即時中國
更新時間：15:10 2026-03-12 HKT
發佈時間：15:10 2026-03-12 HKT

澳洲昆士蘭州近日因持續暴雨引發嚴重洪災，多地進入緊急狀態。一對年輕的中國籍背包客，在駕車前往農場工作途中，疑因低估洪水威力，冒險駕車穿越洪水區域時不幸遇難，連人帶車被洪水沖走。救援人員經連日搜索，最終在洪水中尋獲其座駕，並在車內發現兩人遺體。

內地《揚子晚報》報道，遇難的分別為一名26歲男子及一名23歲女子。兩人早前由布里斯本出發，原計劃前往北伯內特（North Burnett）地區的農場工作。

或低計洪水危險性

他們最後一次與外界聯絡是在3月8日晚上，其後便告失聯，手機信號最後定位在基爾基文（Kilkivan）地區。據悉，兩人當時正駕駛一輛銀色的四驅車，在駛經該地區時，不幸被突如其來的洪水圍困並沖走。事發地區當時已因持續暴雨而進入洪水警戒狀態，但兩人可能未有及時掌握最新的天氣資訊，或對洪水的危險性估計不足，最終釀成悲劇。

原打算去農場打工

昆士蘭警方及急救部門接報後，隨即派出直升機等展開大規模搜救行動。直至昨日（11日）下午，救援人員終在基爾基文的一處洪水區域，發現了失蹤的四驅車。警方派出潛水員打撈，並在車內發現兩具遺體，其後確認為該對失蹤的中國背包客。

警方目前已聯絡兩名死者的家屬，並正就事故的具體原因展開深入調查。

