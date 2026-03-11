隱疾奪命？︱山西網紅直播賣衫猝死 臨終鏡頭前求救「快點打120」︱有片

每個人可能患有隱疾，必須定時檢查身體。山西一名叫「王炸姐」的網紅在直播時突發頭痛，一直叫同伴打120，可惜最終錯過黃金救治時間，不幸離世。該直播變成她的最後影片。

年僅39歲的王炸姐專門賣女裝，一直以來都有固定捧場客。據悉，悲劇發生於周一（9日），王炸姐當時進行直播，突然她表現不舒服，之後就離開鏡頭休息，助理還替給她按摩。

過了一會，王炸姐返回到鏡頭前，但是她還是很不舒服，自己摸後腦勺，臉上表現出痛苦表情。未幾，王炸姐說不行了不行了，又問「朵朵在不在？快點打120！我要倒下去了」，要求致電救護車。



可惜，當救護車抵達後，王炸姐已去世。短短10多分鐘，王炸姐已經錯過最佳救治時機。



王炸姐死訊傳出後，無數網民均呼太突然，認為可能她或有隱疾：

ZNS48 ：世事無常

迷谷啾：天哪！身體健康勝於一切！

18樓體育生：人很脆弱

天然草蜜護膚品：所以真的要少熬夜