隱疾奪命？︱山西網紅直播賣衫猝死 臨終鏡頭前求救「快點打120」︱有片
更新時間：21:02 2026-03-11 HKT
發佈時間：21:02 2026-03-11 HKT
每個人可能患有隱疾，必須定時檢查身體。山西一名叫「王炸姐」的網紅在直播時突發頭痛，一直叫同伴打120，可惜最終錯過黃金救治時間，不幸離世。該直播變成她的最後影片。
年僅39歲的王炸姐專門賣女裝，一直以來都有固定捧場客。據悉，悲劇發生於周一（9日），王炸姐當時進行直播，突然她表現不舒服，之後就離開鏡頭休息，助理還替給她按摩。
相關新聞：百萬粉絲網紅腦出血身亡遺初生龍鳳胎 最後一次直播曾突嗌頭痛
過了一會，王炸姐返回到鏡頭前，但是她還是很不舒服，自己摸後腦勺，臉上表現出痛苦表情。未幾，王炸姐說不行了不行了，又問「朵朵在不在？快點打120！我要倒下去了」，要求致電救護車。
可惜，當救護車抵達後，王炸姐已去世。短短10多分鐘，王炸姐已經錯過最佳救治時機。
王炸姐死訊傳出後，無數網民均呼太突然，認為可能她或有隱疾：
ZNS48 ：世事無常
迷谷啾：天哪！身體健康勝於一切！
18樓體育生：人很脆弱
天然草蜜護膚品：所以真的要少熬夜
