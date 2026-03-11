比亞迪探索進軍F1？ 外媒：Alpine車隊或成收購目標
更新時間：18:55 2026-03-11 HKT
發佈時間：18:55 2026-03-11 HKT
全球電動車銷量冠軍、中國車企比亞迪（BYD）有新動向，傳聞正密謀進軍一級方程式（F1）賽車。彭博社引述知情人士消息，比亞迪正在積極探索進軍F1及世界耐力錦標賽（WEC）等頂級競技賽車運動的可能性，以期進一步提升其在全球市場的品牌影響力。
消息人士透露，比亞迪要實現這宏圖大計，可能自組全新車隊，或直接收購一支現有的F1車隊。當中，目前正尋求新投資者的Alpine車隊，被視為是比亞迪的潛在收購目標之一。
每賽季成本達5億美元
然而，進軍F1的門檻極高，巨額的潛在成本是比亞迪需要面對的主要障礙。要研發一輛具備競爭力的F1賽車並參賽，不僅需要長達數年的談判，每個賽季的營運成本更高達5億美元（約39億港元）。
相較於從零開始組建一支全新車隊，收購或入股現有F1車隊，在操作上無疑是更為便捷的「捷徑」。目前，Alpine車隊的投資方Otro Capital正為其持有的股份尋找買家。據悉，其股份的禁售期將於今年9月屆滿，屆時比亞迪是否有意「接盤」，將成為車壇焦點。
