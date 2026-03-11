AirAsia香港地勤涉歧視︱內地女客稱遭粗魯對待 「他指自己不是中國人」︱有片

近日，有一名女乘客在社交平台發片投訴稱，其在香港國際機場遭遇亞洲航空（簡稱亞航，AirAsia）公司地勤人員的歧視和粗魯對待，引發關注，事件不斷發酵，一度更登上微博熱搜。最新消指，涉事地勸人員已被解僱。

相關新聞：首爾聖水洞咖啡店IG貼「拒接待中國人」 被批涉種族歧視

據該名女乘客影片的自述，其在香港機場乘坐從香港飛往吉隆坡的亞航AK137航班時，遭亞航機場地勤人員的粗魯對待。據其描述，該名亞航地勤人員對說普通話的內地乘客有嚴重的歧視行為。

女客不滿在香港國際機場遭亞洲航空地勤粗魯對待。微博＠單向度猜

女客不滿在香港國際機場遭亞洲航空地勤粗魯對待。微博＠單向度猜

女客不滿在香港國際機場遭亞洲航空地勤粗魯對待。微博＠單向度猜

女客不滿在香港國際機場遭亞洲航空地勤粗魯對待。微博＠單向度猜

投訴人：聘用這樣員工是對整個大陸挑釁

影片中，投訴人未有詳述事發經過及遭歧視片段。只提及涉事地勤「當眾大聲喧揚自己不是中國人」、指女客「別看他說中國話」。投訴人在又片中指對方是「本地香港人」、「他明明說他不是中國人」、「亞洲航空如果聘用這樣員工，是對整個大陸地區的挑釁」。

相關新聞：航班霸凌｜港人夫妻豎中指罵「大陸妹」惹眾怒 國泰：列入黑名單｜有片

亞洲航空有關負責人回應《南方都市報》查詢，公司已關注到3月5日香港飛往吉隆坡AK137航班的服務投訴，指出地服人員不當言行。航司對此高度重視，並第一時間開展核查。經了解，當時旅客自述身體不適，提出終止行程並提取行李，其同行人決定繼續行程。過後，旅客狀態改善決定恢復行程。基於對其健康狀況的審慎評估及現場保障需求，亞航地面人員安排其最後登機。溝通過程中，一名地服人員使用了不當用語，導致了不愉快情況的發生。

負責人又表示，經核對確認，涉事人員是航空公司在香港國際機場合作的地服代理公司員工。據悉，該地服代理公司在調查完畢後已經解僱該名員工。