 《福布斯》富豪榜︱AI令身家水漲船高 馬斯克連續兩年成全球首富

即時中國
更新時間：16:38 2026-03-11 HKT
發佈時間：16:38 2026-03-11 HKT

 《福布斯》（Forbes）雜誌公布第40屆年度《全球億萬富豪榜》，榜單顯示全球富豪人數及總財富均創新高。今年共有3428人上榜，較去年增加400人，而全球富豪的總財富高達20.1萬億美元。在人工智能（AI）熱潮的推動下，科技巨頭的身家更急速飆升，其中特斯拉（Tesla）及SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）以約8390億美元（約5.8萬億港元）的驚人身價，蟬聯全球首富，並創下歷史新高。

《福布斯》指出，AI推動的股市繁榮是過去一年全球富豪財富激增的重要原因。榜單前20位富豪中，有15人來自美國，科技界精英尤其矚目。

Google聯合始創人排二、三

馬斯克的財富增長，主要得益於其旗下企業的亮眼表現。特斯拉在自動駕駛及人形機械人領域的佈局，持續推高股價；SpaceX估值攀升至8000億美元，並計劃於2026年上市；而其AI初創公司xAI完成200億美元融資後，估值亦達2500億美元，多重利好使其成為歷史上首位身家突破8000億美元的人。

大陸539富豪入榜

緊隨其後的是Google聯合創始人佩奇（Larry Page）及布林（Sergey Brin），兩人身家分別飆升至2570億美元及2370億美元，增幅均超60%。這主要受惠於Google母公司Alphabet市值爆發，該公司市值逼近4萬億美元，歸功於Gemini系列AI模型的廣泛應用及Google雲業務的高速增長。

費達拿躋身富豪榜

亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）以2240億美元位列第四，而Meta CEO朱克伯格（Mark Zuckerberg）亦以2220億美元躋身前五。

在國家及地區分佈方面，美國以989位億萬富豪繼續位居全球第一，總財富佔全球逾四成。中國大陸以539人排名第二，印度則以229人排名第三。今年榜單亦不乏新面孔，包括歌手碧昂絲（Beyoncé）及網球傳奇費特拿（Roger Federer）等。

